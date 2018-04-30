自由廣場》（澄社評論）往前看，向前走

◎ 曹添旺、李宗穎

年底又有選舉，又是參選人認識自己祖宗十八代的時候，是參選人被提醒過去的言行，也是一些政治人物選擇性失憶和瞎掰的時刻。有的誠實面對，有的躲躲閃閃、閃爍其詞。此時此刻，最常聽到的一句話就是：「往前看，向前走」。無論是轉型正義或是政治人物被起底，皆是標準流行的二分法加詭辯術。

叫人往前看其實是要人忘記過去，不要追查真相。因為歷史太沉重，好不容易擦脂抹粉的形象有破滅的危險，過去在威權黨國獨裁時代當幫凶的惡行可能被揭發。挖掘真相，探討歷史並不代表不往前看、向前走。所謂繼往開來，承先啟後，人類文明發展到現在，不是憑空而降。從哪裡往前看？又向哪裡走？立足點在哪裡？歷史經驗通常提供我們不錯的導引—從何而來，向何處去。

以史為鏡的人，有的反省過去，為了避免未來重蹈覆轍，歷史的悲劇重演，例如台灣正在推動的轉型正義，旨在避免未來再發生類似二二八和白色恐怖的事件。有的想回到過去偉大風光時刻，中國的習近平在推動的「一帶一路」，也是模仿古中國的絲路，想重振古中國的秦皇漢武威風。

時間的巨輪在轉動，不管我們有沒有往前看、願不願意，還是要向前走下去。往前看，是在提醒人不要活在過去，並非忘記過去，不思反省；向前走，需要明確的目標和手段，並不是一味地盲目向前衝。歷史蘊含著最豐富的資訊，因為未來充滿不確定性，人類僅能依靠累積的歷史經驗，加上一些理論來做判斷，並依據未來發生的事件做驗證，調整、修正，甚至放棄既有的理論。

台灣有一些人還活在過去中國國民黨的黨國威權時代，懷念北伐和抗日，中心思想是大中國沙文主義，沒有現代基本人權、自由民主的素養，不認同台灣這塊土地；有時甚至自以為高級，抹黑、貶低台灣人是日本皇民。這些人才真的需要放下過去，「往前看，向前走」！

（作者分別為東吳大學經濟系教授、成功大學經濟系兼任助理教授）