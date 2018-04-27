年金改革不容歹戲拖棚了

全國傳播媒體產業工會召開記者會，譴責反年改抗議群眾蓄意毆打採訪記者。（記者羅沛德攝）

在台北設立亞洲首座分支機構的無國界記者組織公布，年度新聞自由指數排名，台灣為第四十二名，比去年進步三名。可惜，這個好消息卻因為另一個壞消息而黯然失色。近日，退休警察人員協會總會舉辦的「警消不服從」抗議活動，有四名電視台記者被抗議群眾毆打。退伍軍人「八百壯士」號召群眾衝入立院過程中，又發生暴力攻擊事件，八十四名員警及十二名記者受傷，四名記者裝備受損；暴力場面，簡直是對立法院內軍人年改首場公聽會的莫大諷刺。

兩年來，年金改革的陳抗活動，由於拜新聞自由之賜，其抗議主張才廣為傳播，讓國人得以評析其得失。但，反年改陳抗，從退休公教為主，到退休軍警消為主，其陳抗的手段也儼然從「文鬥」升級到「武鬥」。如今，陳抗暴力升級，竟然將維護社會秩序的員警當作道具來打，並將為大眾知的權利服務的記者當作攻擊目標，顯示那些陳抗活動可能已經開始產生質變，政府、朝野、檢警、媒體及社會大眾都應該有所警覺。

無國界記者組織指出，政治領袖對媒體的仇視，現在已不限於獨裁國家，愈來愈多民主領袖也把媒體視為敵人，而非民主基礎的一部分。甚至在新聞相對自由的歐洲，政客針對媒體的口頭暴力現象也在增加。該組織秘書長德洛瓦表示：「宣洩對記者的仇恨，是對民主最糟的威脅之一」，政治領袖煽動對記者的反感，要負很大的責任。至今仍有國家的政治領袖仇視媒體，儼然將之當作政治操作的一部分，實非福音。還好，台灣已經走過了那段歷史。

當前台灣，新聞自由、媒體、記者，受到政治人物的善意看待，因為新聞自由是台灣民主不可逾越的紅線，他們已經成為台灣民主的支柱。然而，這幾天，不是來自政治人物，而是來自陳抗群眾，對現場採訪記者的無差別攻擊，不論其服務機構的政治傾向，恐怕會讓無國界記者組織匪夷所思。透過集會遊行自由表達異議，不就是要透過傳播媒體以宣傳自己的主張嗎？被抗議的政府沒有箝制媒體，反倒是抗議者毆打記者，完全違反群眾運動的邏輯，背後的動機令人猜疑。

老實說，年金改革的民意，已經在二○一六選舉清楚呈現了。兩年來的反改革，從公教到軍警消的持久戰，社會上的反應總是噓聲多過掌聲。而真正尊嚴受損的，則是大部分體念國家財政困難及以往所得替代率過高的退休與現職公教軍警消，他們正為那些「能撈就撈」的貪得無厭者背著大黑鍋。經過幾起攻擊記者事件，激進變調的為陳抗而陳抗，相信更難獲得社會大眾的體諒。一如蔡總統所言：這些施暴者不能代表熱愛國家、忠於國民的國軍；包圍兒童醫院、攻擊媒體，毆打維持秩序員警非法行為，更是社會所無法容忍。

話說回來，事態發展至此，解鈴還須繫鈴人。主流民意要求大刀闊斧改革年金，並且賦予執政者完全執政的優勢，便應快刀斬亂麻，快速回應民之所欲。兩年來，那些反改革者，從早就有被改革的心理準備，到徒然獲得串聯動員的時間與空間，可以說是蛋頭學官急事緩辦有以致之，公聽會、座談會搞到陳抗歹戲拖棚，而更加拖累政府的年改腳步。尤有甚者，分階段處理不同領域的年金改革，以繁馭簡，治絲益棼，也讓「星星」之火形成燎原之勢，令人扼腕。

年金改革，宛如一副好牌打到輸，少部分退休公教軍警消中的有心人士，苦於找不到動員題材的藍營，巴不得利用這個戰場動搖本土政權。陳抗主謀，藍營統媒，北京當局，最樂見的當屬現職公教軍警消的認同忠誠發生動搖，讓台灣從中央到地方的政府機器從內部瓦解。今天，反年改陳抗暴力升級，主導者還反指「政府逼迫現職警員，暴力對待退伍軍人」。可見，那些人是不會善罷干休的。年金改革這場仗，更嚴肅地考驗著執政者的判斷力與領導力。如果無法突圍，完全執政、社會穩定皆有不保之虞。