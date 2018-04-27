自由廣場》疲勞駕駛該入罪化嗎？

◎ 吳景欽

有兩名國道警察於執行勤務時，遭貨車撞死殉職，肇事者被查出連續上班廿二天沒例休，被懷疑是造成悲劇的主因。這就不得不讓人思考，疲勞駕駛的行為，其危險實不亞於酒醉駕車，是否也該入罪化？

依據道路交通管理處罰條例第卅四條，連續駕車超過八小時，或患病足以影響安全駕駛者，可處一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，並禁止其駕駛，這是目前對於疲勞駕駛的唯一懲罰規範。只是以八小時為上限，是否合理、是否有任何科學依據，實有相當之疑問。尤其法條明文必須連續駕駛，故只要中途有休息或停歇等，就不該當此要件，就使警察難於執法。更何況，疲勞駕駛的處罰效果，只是區區數千元之行政罰，實也不具有嚇阻作用。

故在現行法欠缺防制效果下，對於疲勞駕駛，似得考慮將其與酒醉駕車同列於刑法第一八五條之三第一項，即將之入罪化。只是對酒醉駕車與否，目前是以吐氣所含酒精濃度每公升○．二五毫克或血液濃度百分之○．○五為刑罰依據，既方便警察執行，更有客觀基準可為依循。但於疲勞駕駛之場合，能否制定出如此的標準，就肯定得打個大問號。

或許，立法者可以開車的時數為刑罰與否的界限，卻又面臨到底要以幾小時為準的困境。就算勉強制定出時數，但到底甚麼情況可稱為連續駕駛、警察又該如何查證等等，恐皆為難以釐清之爭議。而若執法標準趨於不確定，即使取締疲勞駕駛與否，完全取決於警察的恣意，並可能在後續的訴訟程序，遭當事人甚至是司法機關之指摘，則如此的入罪化在防制疲勞駕駛的目的，反而因此大打折扣。

如果撇開這些法理或執行技術的層面不談，真將疲勞駕駛入罪化，就得思量，同屬危險行為如高速駕駛，是否也要規定入刑法。甚至，還得沿襲日本於二○一三年針對危險駕駛肇事者採取特別立法，並將致死的刑期提升到廿年有期徒刑之嚴峻處罰。惟如此的作法，過度迷信刑罰萬能，也忽略刑法於社會紛爭之解決，應是最後、而非最優先手段的謙抑性思維。也因此，將現有的罰鍰金額大幅提高，並檢討與改進執法的措施，才為當務之急。

（作者為真理大學法律系所副教授）