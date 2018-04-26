社論》金正恩以「智」事大的啟示

金正恩雖然在權力使用上極為殘暴，但國際博弈的高明智慧，確實令人刮目相看。（美聯社檔案照）

朝鮮半島與台灣海峽是全球地緣政治兩顆不定時的未爆彈，當前卻有截然不同的情勢發展。當中國以民進黨政府不接受九二共識為由，全面中斷兩岸交流，近日更頻頻以軍演、軍機艦繞台等恫嚇台灣，造成情勢緊繃；反觀，北韓因無視國際反對進行多次核試與洲際導彈的試射，宣稱其核武導彈已可打到美國本土，朝鮮半島情勢比台海更為緊張，戰爭似乎一觸即發，近日卻出現戲劇化發展，和解露出曙光。

兩韓領袖將於明日舉行高峰會，而川普與金正恩的高峰會也在緊鑼密鼓籌備中，北韓更宣布將停止核試與發射洲際彈道飛彈，並關閉原子武器測試場。金正恩一連串對南韓、美國與西方世界的示好動作，不但化解朝鮮半島爆發戰爭的風險，更有效翻轉外界對其專制落後的負面形象，成為國際政治舞台上少見的小國操控國際遊戲規則案例，金氏的外交手段堪稱極為高明的謀略。北韓是一個幾近於與世隔絕，也是至今最堅持共產主義教條，以及將領袖神格化到最極致的國家。北韓更是全球僅有的領導人三代世襲的社會主義國家。它好似一顆在遙遠天際閃著微弱光亮的孤星。因此，金正恩外交策略的大翻轉，向西方開啟大門之難度，不下於當年毛澤東轉向與美帝握手，與社會主義老大哥蘇聯的對抗。

中國戰國時代，有一段對話深刻反映國際政治的謀略思考；孟子回答齊宣王「交鄰國有道乎？」「有。惟仁者為能以大事小」、「惟智者為能以小事大」。也就是說，小國要確保安全與生存，不是什麼對他國仁厚、以德報怨之類的道德訴求，而是運用深遠的智慧與手段。看來，金正恩雖然在權力使用上極為殘暴，但國際博弈的高明智慧，確實令人刮目相看。以國力、經濟、人口、面積而論，北韓在國際政治上缺乏成為具有影響力玩咖的條件，更長年在國際的制裁與禁運下，不僅經濟落後，更常傳出人民因飢荒而大量餓死之慘劇，只能仰賴蘇聯（今之俄羅斯）與中國施予援手。然而，這位最不被看好的第三代掌權之後，初期固然讓外界看到了令人驚悚的整肅與暗殺，彷彿古代宮廷劇的翻版，之後更毫不顧忌國際社會的反對，一再進行核試，與川普激烈互嗆，可謂一旦擦槍走火，就可能引爆二戰後第一次的核子戰爭。

事實上，北韓之所以不計代價發展核武，乃是小國在強權環伺之下的不安全感所致。因此，金正恩早期的蠻幹做法，看似與「以小事大」必須講究智慧的精神相違背，其實，反而是暗藏了更深的智謀。亦即，小國要立足，必先擁有強大的遏阻與報復的武力，足以對強國產生震懾作用。果然，北韓成功完成核試後，金正恩立即對外展開笑臉外交，啟動兩韓文金會與美朝川金會，並且在世人仍無法置信之際，突然宣稱北韓將停止核試，改變軍事與經濟並行的發展策略，未來將聚焦於經濟發展，讓戰雲密佈的朝鮮半島露出希望的曙光。金正恩玩弄外交權術，深得以小事大的箇中智謀，恐為其父祖輩所不及。

回顧歷史，北韓與台灣有頗深的淵源，曾經改變了台灣發展的軌跡。當年蔣介石外來政權流亡台灣時，美國杜魯門政府發表「中美關係白皮書」，指稱丟掉中國大陸，應由國民黨負起全責，並採取「袖手旁觀」政策，停止對蔣政權軍事援助，但也不承認中共當局；是時蔣介石孤立無援，台灣可能淪入中共手中。但隔年爆發的韓戰，卻改變了台灣的命運，美國為防全球赤化的骨牌效應，派遣第七艦隊協防台灣，更與蔣政權簽訂「共同防禦條約」，將台灣納入美國西太平洋防衛體系，自此台灣固然仍在蔣氏威權統治之下，卻也免除了被中共攻佔的危機，從此與中國隔絕，發展出自主獨立的歷史。

過去，北韓曾改變台灣的歷史；如今，台灣面臨強大惡鄰的威脅，更須由北韓經驗，學習以小事大的智慧，才是北韓啟示錄的寶貴之處。由北韓看台灣，並非要效法其專制獨裁，而是必須認知，小國只有發展與擁有強大的反制能力，才能確保國家的安全；一旦防衛力量崩解，首先喪失的便是國家的生存，遑論和平與穩定！