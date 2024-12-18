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自由開講》南韓戒嚴與學生應援抗議的創新

2024/12/18 13:00

◎ 陳萱綺

南韓近日的政治局勢再次成為國際焦點。在尹錫悅政府宣布戒嚴令失敗後，大批民眾湧上街頭，尤其是年輕一輩，利用創新的方式表達不滿。其中，示威者手持偶像應援手燈，隨著流行音樂高喊彈劾口號的畫面，不僅展現了新世代的力量，也讓人深思民主抗爭的形式與內涵。

南韓尹錫悅政府宣布戒嚴令失敗後，大批民眾湧上街頭，年輕示威者手持偶像應援手燈，隨著流行音樂高喊彈劾口號，展現了新世代的力量。（歐新社）南韓尹錫悅政府宣布戒嚴令失敗後，大批民眾湧上街頭，年輕示威者手持偶像應援手燈，隨著流行音樂高喊彈劾口號，展現了新世代的力量。（歐新社）

一、K-POP與抗議的結合

在首爾國會大廈外的抗議現場，南韓流行女團aespa的新歌《Whiplash》響徹雲霄，伴隨著整齊劃一的口號聲：「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅！」示威者手持應援手燈，揮舞著寫有標語的旗幟。這些畫面迅速在社群媒體上瘋傳，吸引更多年輕人參與。

此次抗議形式與過往的燭光集會形成對比。36歲的韓流男團ATEEZ粉絲李瑟琪（音譯）指出，手燈與流行音樂降低了抗議的門檻，讓活動變得更平易近人。與往昔可能帶有暴力色彩的抗爭不同，這種方式更容易引發共鳴

二、民主制度的挑戰

南韓此次戒嚴事件暴露了民主制度在危機中的脆弱性政府以維穩為名試圖集中權力，卻引發大規模抗議，進一步加劇了社會的不信任。尹錫悅政府的不當行為，包括涉嫌叛亂罪的指控，讓南韓民主制度面臨嚴峻考驗

警方高層與多位政府官員遭限制出境，顯示這場政治風暴尚未平息。南韓歷史中曾多次因軍人干政引發暴動，從1980年代民主紮根以來，抗爭始終是民主進程中的一部分。

三、年輕世代的力量與台灣的借鏡

年輕一輩將應援文化融入政治抗爭，體現了他們善用流行文化傳遞訴求的能力。從燭光集會到如今的手燈抗議，南韓民眾展現了高度的創造力與行動力。

對台灣而言，這是一個重要的啟示。我們的年輕世代同樣深受流行文化與社群媒體的影響，如何透過創新的方式讓更多公民參與民主，是值得借鑒的重點。無論是利用音樂、影像，還是社交平台，我們都可以激發更多人關注公共議題，並以更具親和力的方式參與社會行動。

此外，台灣應強化教育，讓年輕人認識民主的價值與危機應對的重要性透過學校、社群與媒體，傳遞民主的核心理念，培養更多願意參與的公民，才能鞏固我們的民主基石

南韓民眾在公車窗戶貼上便利貼，呼籲罷免總統尹錫悅！（法新社）南韓民眾在公車窗戶貼上便利貼，呼籲罷免總統尹錫悅！（法新社）

最後的反思

南韓的短命戒嚴與學生的應援抗議，提醒我們民主的基石雖然珍貴，但仍需時刻警惕。守護民主不僅是政府的責任，更需要每位公民的參與與堅持。透過創新與包容的方式表達訴求，我們才能讓民主更具活力，應對未來的挑戰

希望這次事件不僅能成為南韓民主深化的契機，也能為台灣與其他民主國家提供借鑒。年輕世代的行動力與創意，是民主未來的希望。

（作者為金融業）

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