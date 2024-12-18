自由開講》南韓戒嚴與學生應援抗議的創新

◎ 陳萱綺

南韓近日的政治局勢再次成為國際焦點。在尹錫悅政府宣布戒嚴令失敗後，大批民眾湧上街頭，尤其是年輕一輩，利用創新的方式表達不滿。其中，示威者手持偶像應援手燈，隨著流行音樂高喊彈劾口號的畫面，不僅展現了新世代的力量，也讓人深思民主抗爭的形式與內涵。

南韓尹錫悅政府宣布戒嚴令失敗後，大批民眾湧上街頭，年輕示威者手持偶像應援手燈，隨著流行音樂高喊彈劾口號，展現了新世代的力量。（歐新社）

一、K-POP與抗議的結合

在首爾國會大廈外的抗議現場，南韓流行女團aespa的新歌《Whiplash》響徹雲霄，伴隨著整齊劃一的口號聲：「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅！」示威者手持應援手燈，揮舞著寫有標語的旗幟。這些畫面迅速在社群媒體上瘋傳，吸引更多年輕人參與。

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此次抗議形式與過往的燭光集會形成對比。36歲的韓流男團ATEEZ粉絲李瑟琪（音譯）指出，手燈與流行音樂降低了抗議的門檻，讓活動變得更平易近人。與往昔可能帶有暴力色彩的抗爭不同，這種方式更容易引發共鳴。

二、民主制度的挑戰

南韓此次戒嚴事件暴露了民主制度在危機中的脆弱性。政府以維穩為名試圖集中權力，卻引發大規模抗議，進一步加劇了社會的不信任。尹錫悅政府的不當行為，包括涉嫌叛亂罪的指控，讓南韓民主制度面臨嚴峻考驗。

警方高層與多位政府官員遭限制出境，顯示這場政治風暴尚未平息。南韓歷史中曾多次因軍人干政引發暴動，從1980年代民主紮根以來，抗爭始終是民主進程中的一部分。

三、年輕世代的力量與台灣的借鏡

年輕一輩將應援文化融入政治抗爭，體現了他們善用流行文化傳遞訴求的能力。從燭光集會到如今的手燈抗議，南韓民眾展現了高度的創造力與行動力。

對台灣而言，這是一個重要的啟示。我們的年輕世代同樣深受流行文化與社群媒體的影響，如何透過創新的方式讓更多公民參與民主，是值得借鑒的重點。無論是利用音樂、影像，還是社交平台，我們都可以激發更多人關注公共議題，並以更具親和力的方式參與社會行動。

此外，台灣應強化教育，讓年輕人認識民主的價值與危機應對的重要性。透過學校、社群與媒體，傳遞民主的核心理念，培養更多願意參與的公民，才能鞏固我們的民主基石。

南韓民眾在公車窗戶貼上便利貼，呼籲罷免總統尹錫悅！（法新社）

最後的反思

南韓的短命戒嚴與學生的應援抗議，提醒我們民主的基石雖然珍貴，但仍需時刻警惕。守護民主不僅是政府的責任，更需要每位公民的參與與堅持。透過創新與包容的方式表達訴求，我們才能讓民主更具活力，應對未來的挑戰。

希望這次事件不僅能成為南韓民主深化的契機，也能為台灣與其他民主國家提供借鑒。年輕世代的行動力與創意，是民主未來的希望。

（作者為金融業）

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