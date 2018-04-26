自由廣場》大學聘無教授 博士卻在流浪

◎ 林子堯

台大等校聘無教授，學者們紛紛表示原因係薪資過低，導致台灣無法和國際名校競爭。但，我們更常看到新聞談流浪博士找無教職，被迫西進中國。此外，每年亦都有新聞談博士招生率多糟，沒有人願意讀博士。以上資訊加總，實在讓人困惑，若說教授聘無人，台灣許多自己培養的博士，不是正好能派上用場？這不正是博士班招生最好的活廣告！

日本培養出許多優秀的學術人才，幾乎都是本土的自培博士。多少日本的諾貝爾獎得主，終其一生都在日本奉獻所學。就連中國都有辦法培養出本土學者屠呦呦，靠著中醫藥研究的貢獻榮膺諾貝爾醫學獎。而台灣鼓勵學生出國留學已經數十年了，為什麼帶回來的學術成就及能量，還不夠「有自信」向世人證明，台灣自己的學術人才也必能在國際競爭中脫穎而出！

這幾年，僅見中山大學曾做出大膽宣示，願讓直攻博士的學生優先留校服務，但似乎也只聞樓梯響。也曾見有部分學校，和中研院一起共培博士，增加學生競爭力。但治本的方式，應該還是讓最優秀的本土人才能夠留校服務。若真能做到此，從博士班招生開始，就能推估出有多少未來可用的學術薪火，學生看得到未來，自然也願意嘗試，博士班招生也不致出現窘境。如此循環之下，師資問題想當然也就迎刃而解，高教危機才有望獲得紓解。

（作者為台大國發所兩岸組碩士生）