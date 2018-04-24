自由廣場》勞檢部長？ 勞動部長？

◎ 陳永昌

上任未滿兩個月，新任勞動部長許銘春已經三度親自帶隊勞檢。繼長途客運業與桃機第二航廈擴建工程後，上週第三波專案勞檢鎖定連鎖手搖飲料店，表面說辭是要以具體行動支持第一線勞檢人員，但為了配合部長帶領大批媒體攝影機演出，下屬機關與地方權責單位反而必須加倍動員人力，勞師動眾情況下最疲累的反而是基層勞檢人員，何來慰勞打氣？尤其，勞檢業務在中央勞動部有職業安全衛生署負責，地方政府則歸屬於勞動局勞動檢查處，部長越級直接介入，做了最壞的示範！

尤其，既然部長本人御駕親征，下屬若不使出吃奶力氣查個褲底朝天，怎能顯示出執行單位好績效，果不其然，三次皆豐收滿滿，查獲業者多項缺失，開出高額罰單或勒令停工的同時，部長還要彷彿誤闖叢林小白兔般滿臉驚恐的工讀生，在鏡頭前充當臨時演員，配合上一堂由部長親自授課的街邊勞權宣導教室，如果這不是作秀，什麼才是作秀？尤其，下屬單位為了討部長歡心，是不是會刻意「養案」與「積案」，反而干擾、妨礙勞檢業務常態化，才是更令人擔心的。

此次職安署針對全台十大手搖飲料連鎖品牌廿家門市勞檢，結果發現，廿家店全數未制定工作守則問題最嚴重，徹底暴露出主管機關宣導準備工作嚴重不足亂象。事實上，若個別業者或部分業者違法犯規，或可歸咎於經營者便宜行事，但如果全數業者無一倖免，是不是意味著法規陳義過高，有落實與遵行上實際困難？或者是法令龐雜繁複讓業者根本措手不及？職業安全重要性自不待言，因為沒有安全，一切免談，但「職業安全衛生法」自二○一四年七月擴大適用以來，相關子法高達六十餘項，勞動部自己要做的功課還有很多，勞檢後幸災樂禍發出新聞稿指責全部業者通通不合格，絕非一位新手勞動部長的優先要務。

根據勞動部統計，去（二○一七）年勞工行政事務訴願案件多達兩千件以上，而訴願決定撤銷或主管機關自行撤銷原處分者僅有一六九件，只佔八％左右，意味著多數案件法院仍與勞動部站在同一邊，但訴願是法律賦予接受勞檢雇主的權利，訴願件數過高更是不爭事實。只是一位勞動部長抱持民粹心態，透過遊街示眾炒作媒體審判，敲鑼打鼓帶頭詆毀業者得來不易的商譽，打擊帶來最多就業機會的連鎖經營服務業，徒然製造不必要的勞資對立，恣意踐踏在中小企業經營者身上，只為追求個人聲望，累積一己政治資本，這樣的勞政首長，只會讓人對口口聲聲拚經濟的賴內閣更加失望！

（作者為台北市商業會副秘書長）