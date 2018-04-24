自由廣場》風力發電 自主能源

◎ 陳柏村

離岸風場彰濱佔六成，二○二五年可年產一九八億度電，彰濱號稱全世界最適合的風力發電海域。

台灣屬於海島，沒有自足生產，能源的九成以上都是進口，除了金融海嘯二○○八年，台灣的用電量每年都是屬於增加，而台灣主要的用電領域工業、民生用電，工業領域：譬如台積電十二廠，用電量可達台中市整體用電量十三分之一。在半導體業中，穩定供電來源極為重要，單單溫度落差±0.2℃，都會直接造成線路超出公差範圍的可能性，任何一次的供電不穩會造成極大的損失。風力發電可能是唯一自主能源的來源。

任何取得電能的方式，都是需要等價交換的。核電有核廢料問題、燃煤發電PM2.5、煤灰、風力噪音、太陽能板生產需要強酸鹼。想要沒有代價獲得能量，基本上是不符合熱力學定律，是不可能的。

電力來源最好在地生產，北部是需要其他新增的電廠起來，提供北部穩定供電，可以減少南電北送運輸上面的能量損耗。

風力與太陽能發電具不確定性，不能當作主要的電力備轉容量，當遇颱風的時候，風力與太陽能發電基本上都是停擺的。比起風力與太陽能供電不穩定，煤火力發電是備轉容量的重大機組。後龍有風力發電，主要的發電時間是落在冬季十一月至隔年三月，這個時間點，反而不是台灣用電的高峰期，剛好可以作為電力的調節，方便其他發電機組的歲修。

離岸風力來源，增加更多能源取得方式，分散能源風險。

（作者從事化學品銷售業務、技術服務）