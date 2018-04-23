自由廣場》阿帕契出問題 速與美國聯繫

◎ 吳人中

據日前美國《國防新聞》報導：美國陸軍已證實因AH-64E阿帕契主旋翼固定螺栓（strap pack nut）品質問題，自今年二月起停止接收新生產之該型機；而使用同型機種的受影響國之中，我國赫然在列！

(https://www.defensenews.com/land/2018/04/19/army-stops-taking-ah-64es-from-boeing-due-to-lack-of-confidence-in-part-critical-to-safety/)進一步追蹤：美軍自二○一三年接收該型機後，便發現該零件具高耗損及不穩定性；今年二月，日本自衛隊一架AH-64D阿帕契直升機於飛行途中墜毀，調查原疑為日本保修技術不足導致，而後發現該事故機曾更換Ｅ型機的同型零件，進而於飛行中破損，導致事故發生。

《國防新聞》的報導亦指出問題料件品質不良，在近岸地區服役的該型機此零件易受環境影響，導致鹽蝕、受潮；原製造商波音公司已在半年前開始重新設計新型零件，預計將於今年夏天完成，屆時美陸軍部署於近岸使用同型機的陸航機隊將優先配發更換。

我國係海島型氣候國家，既然使用同構型、同料件，不太可能不受影響，更何況自二○一四年接收該型機後，事隔一年，就曾發生尾齒輪箱等零組件鏽蝕，導致妥善率下降的事件。前事不忘，後事之師，阿帕契既採軍售獲得，宜積極與美陸軍保持聯繫，獲取即時技術資訊、飛安通報及穩固原料件供應與後續新形式料件獲得的管道與更換、驗證期程，以使本問題盡速確認、排除，確保戰備及飛安無虞。

（作者為陸軍少校，台北市民）