自由廣場》如果中國「綁架」台灣學者…

◎ 謝捷晃

管案風波未解，吳茂昆在藍綠交鋒的槍林彈雨中就任教育部長。且先不談管中閔所涉及的學術倫理爭議，以及校長遴選過程「獨董利益迴避」問題，從管中閔、葉俊榮到吳茂昆相繼被爆料在中國兼課，未來我們要關注的是：中國是否利用教授兼職兼課資料進行操控，衍生台灣學術界寒蟬效應，甚至國安問題？

大學名牌教授頂著學術光環，遊走各國學術交流本是常態，尤其近來中國對台灣學術界極力拉攏、禮遇，讓學者趨之若鶩，連親綠的學者也難以抗拒。學術交流不是問題，兼職兼課也非必然違法，關鍵在於是否依照教育人員任用條例及相關規定事先報准。因此，不管是管中閔、葉俊榮、吳茂昆或其他學者，都應該接受相同的規範與檢驗標準，沒有藍綠之別。

然而，原本是可理性討論的兼職、兼課議題，一旦陷入政治泥淖中，就會模糊不清，你檢舉管中閔兼課，我就爆料葉俊榮、吳茂昆，你罵我卡管迫害學術自由，我批你圍魏救趙模糊焦點。雙方你來我往，一般民眾難辨是非。

中國「以黨領校」，完全掌握在中國兼職、兼課或擔任講座的台灣學者，一旦要修理特定的人，就可爆料對付；被修理者縱使事後查無違法，也已傷痕累累。反之，親中紅頂教授縱使出事，中國也會極力掩護，像管中閔被爆在廈門大學兼職，他本人至今仍未公開說明，可是廈大卻先跳出來幫他澄清，連中國國台辦也說他未任教也未支薪，極力維護，豈不怪哉？

已被爆料兼課者只是冰山一角，當中國政府擁有資料及爆料的掌控權，在冰山下的眾多學者能不戒慎恐懼嗎？能不擔心如果到綠營擔任要職，有被「綁架」的可能？

為避免發生這樣的危機，最好的方法就是全面清查並設定條件得免受處分，參考過去大學教授研究核銷問題，由最高法院刑事庭會議認定公立大學教授非屬公務員身分而不構成貪污罪，以避免人人自危。但茲事體大，須謹慎以對。吳茂昆上任後，不只要處理管案，也要關注兼職兼課所衍生的危機。

（作者為前高鳳數位內容學院代理校長）