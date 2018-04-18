自由廣場》綠營基層望春風

◎ 李嘉圖

據報導，民進黨選對會五月起將安排座談會，與廿七名黨內北市議員參選人及黨內北市立委就此議題討論。選對會人士指出，如果大家不好公開表示意見，「不排除用假投票、匿名問卷方式進行」。

這麼慎重，注重基層，是真是假？且從新聞報導一探黨高層的弦外之音：

「很多人檯面上都說民進黨要自己提名台北市長人選，但私下又說不要提名。」

「黨內人士強調，若黨決定北市自己提名人選，衝擊的是全國選情，『要處理的是全國的問題』，若不提名，衝擊只會在台北。」

看樣子，蔡中央似傾向不理會綠基層而禮讓柯文哲，不自推候選人了。其根本考慮是台北市絕對不能讓國民黨拿去。其潛藏含意是北市一旦落入藍營手中，必定危及二○二○蔡的連任。

但對台／獨派的綠基層而言，柯當選或國民黨勝選是沒差了，棄投可能還大於含淚投票。如果少掉這些綠基層的支持，柯還能贏？

媒體報導，時力立委林昶佐有可能投入北市選舉，如果成真，肯定會吸走許多原支持民進黨的綠營的票，雖無望當選，卻很可能影響到柯的當選機會。如果事情發展到這個地步，民進黨的如意算盤落空，那真是人算不如天算呀！

（作者為國營金融機構駐澳代表退休，新北市民）

◎ 林金忠

年底選舉，台北市長柯文哲鐵定落選！因為我估計五十％以上的台北市民進黨支持者會將選票投給綠營其他候選人（例如林昶佐或蘇煥智），或乾脆不投票或投廢票。

不必懷疑這個數字，因為已有民調顯示民進黨支持者現在還繼續支持柯文哲的只剩約三成，而且有七十八．八％的民進黨支持者認為民進黨應該要提名自己的台北市長候選人，這些人效忠「台灣價值」的程度遠遠勝過於效忠蔡英文，這次他們會抓住機會展現前所未有的團結力道，一來是要懲罰柯文哲市長與中國的曖昧關係及對「台灣價值」的閃躲輕佻，二來是要對蔡英文主席的執意不提名民進黨台北市長候選人表達最具體有力的抗議。

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）