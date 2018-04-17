自由廣場》校長疑點不清 台大尊嚴不保

◎ 羅鉦

內政部葉俊榮部長遭爆也曾赴中國講學，教育部潘文忠部長受訪時稱其「合法」，遭質疑與「管中閔案」之處理是兩套標準。事實上，標準只有一套，只因葉、管二人面對爭議的反應不同，使政府對兩案的處理方式迥異。

葉俊榮被爆料後，即親自召開記者會，鉅細靡遺詳陳始末，隔天再發新聞稿駁斥謠言，積極辯護；相反地，管中閔自元月初當選台大校長迄今，始終龜縮神隱，完全不願面對社會解釋諸多爭議，反任由旁人替他奔走發聲，外界根本無從知悉管本人的真實想法及說法，教育部只有「靠自己」挖掘真相以釐清爭議，否則如何遂行聘任職權？管的「妾身未明」困境，純係自找，不能反過來指責教育部有兩套標準。

管的問題，出在沒認清自己的社會責任。「台大校長」的聲望名器何等貴重，豈能不明不白交給一位疑案纏身而又不願主動澄清之人？如經澄清，證實若干指控確屬子虛，社會自會還管準校長清白，教育部諒也不致賡續延宕。然而管卻選擇在臉書數度發文對教育部重話抨擊，甚至要求限期對聘任准否「速予核示」，但對自身爭議卻隻字不提，彷彿在說「別管我合不合法，讓我上任就對了」，教育部豈能如此渾噩放過？

身為校長當選人，對於自身爭議有可能損及學校聲譽，自當主動出面釋疑，乃義務而非刁難，何況係涉犯法律（教育人員任用條例第三十四條、國家機密保護法第二十六條），已無法躲在「大學自治」的保護傘下裝聾作啞。管卻無此認知，反欲「清者自清」，放任爭議延燒，甚至讓教育部長為其背黑鍋下台。有論者說，管若配合說明，有辱台大尊嚴。筆者認為正好相反，若不說明，帶著渾身疑點上任，台大的尊嚴才真正不保。

管中閔欠社會一個說明，更欠為他承擔責任而去職的潘部長一句道歉！

（作者為國立政治大學教育學院研究生）