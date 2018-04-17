自由廣場》茅坑vs.免治馬桶 談深澳電廠

◎ 沈弘文

最近深澳電廠的環差案，有人說這讓能源轉型破功。完全擺脫對化石燃料的依賴是我們的理想，但由於儲能科技與地理環境的限制，我們中短期內仍無法排除化石燃料的使用。天然氣比煤乾淨沒錯，但運輸與儲存的限制，使得我們無法把籌碼都壓在這個項目。這也是為什麼政府提出在二○二五年達到再生能源廿％、天然氣五十％、燃煤卅％的目標。

現在許多人把燃煤電廠講的很可怕，過去老舊燃煤電廠真的是高污染。舊深澳電廠民國四十九年啟用，當時完全沒污染防治設備，遲至七十八年才裝設簡單的靜電除塵，硫氧化物、氮氧化物都未清除。但今日超超臨界電廠，建廠預算約有一半用於污染防治，可以去除絕大部分的污染排放，並已經接近天然氣電廠。老舊燃煤電廠就像茅坑，超超臨界燃煤發電廠就像免治馬桶，兩者已經有天壤之別，不用一朝被蛇咬，十年怕草繩。

我們不可能不用電，用電就會帶來環境衝擊。而環境政策就是在經濟需求與自然環境耗竭之間，去摸索出一條比較可接受的方式。因此，環境議題的討論往往不是一個是非題，而是選擇題，期望經由更廣泛的討論，讓大家更審慎地思考有沒有更好方法來降低環境衝擊，以及我們願不願意為了某項經濟成果而承受經科學專業所評估出的環境代價。

因此，在發電的議題上，我們必須思考的因素涵蓋安全、穩定、發展、環境等面向，而電廠是否乾淨，主要是取決於污染控制技術，燃料的選擇是其次。例如目前也有老舊天然氣電廠，其環保表現還不如新林口電廠。為了加速改善空氣品質，我們必須加速汰換老舊電廠。因此在新電廠的開發上，我們希望大家共同監督，以確保電廠汰換的品質與期程。

（作者為前嘉義縣環保局局長）