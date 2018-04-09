自由廣場》違規寺廟亂象 得靠「十公頃」改正

◎ 王瑞興

日前報載三峽違規寺廟占據山頭，竊占國土，且違反土地使用，破壞水土保持，類此時有所聞，只因屬宗教信仰易為人忽視。

依據內政部統計，迄一○五年底合法寺廟有一二二○七間，而按非正式估計違法寺廟也約同此數。如果仔細觀察，不少地方著名寺廟都在違規之列，且長期存在。為何寺廟如此之多，且違規普遍，主要原因如次：

一是政策上政府處理違規寺廟是輔導重於取締，因此多年來一直多方輔導寺廟補辦登記，違規自然源源不絕。例如八十六年有寺廟九三二一間，近廿年來已增加至如上數。可說是即使萬業蕭條，寺廟仍一枝獨秀。

二是行政上政府將寺廟性質定位在慈善事業，因此在土地使用上從寬處理，容許在一定條件下合法化。例如違規最為普遍所在非都市山坡地，即明定不受十公頃始能開發之限制，且得補辦手續，讓寺廟有恃無恐；都市土地則容許申請變更為宗教專用區。

三是法治不彰，寺廟往往占用國有土地，管理單位怠忽職守，以課收使用費結案，即使移送法辦，也未積極恢復原狀。而補辦合法使用未成，也只輕罰，而未要求拆除。

四為人民缺乏守法精神，且基於宗教自由，寺廟又是信仰中心，聚集大批信眾，過去曾有政府擬強力執法拆除，信眾群集抗爭案例，以至於主管部門能拖就拖。

寺廟違規影響甚鉅，許多是占據山頭險要之地，除了挑戰執法決心外，最直接的是破壞水土保持，政府卻束手無策。為今之計，唯有從根本做起，加大違規罰則，土地使用從嚴控管，不以慈善事業看待而排除山坡地十公頃之限制。如此，方能逐漸阻卻違法。

（作者為內政部地政司前科長）