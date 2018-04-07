自由廣場》出征新北市

◎ 秦靖

藍營新北市長候選人確定由侯友宜出線，藍營新北市議員比喻侯友宜為最強的母雞，視他為藍營救世主。侯友宜真有那麼神？幾點意見供參：

首先，攤開朱立倫的政績，沒有政績、只會神隱、最愛剪綵，就是你我民眾最大的認知。朱立倫執政新北市的政績乏善可陳，如今換副手侯友宜粉墨登場，八年執政的空白就能翻轉美化嗎？新北市民眾如此寬容大度，有效切割朱立倫與侯友宜嗎？

其次，侯友宜警漢形象所營造出來的「魄力」似乎只停留在口頭表達上，實質上做到多少，民眾心知肚明！八仙塵爆發生時那句「該負責的，一個都跑不掉！」的嗆聲魄力對比現今受難民眾自救請求國賠的形單影隻，侯友宜與新北市政府提供了哪些實質幫助？

侯友宜在三月初的參選記者會中被問到其在追捕鄭南榕、導致鄭南榕自焚案中所扮演的角色時，侯友宜說好要找時間說明，還要台灣人以體諒、關懷、包容、尊重的心往前走。閃躲至今一個多月，侯友宜說明了什麼？口惠不實的閃躲姿態像極了主子朱立倫，魄力形象顯得諷刺許多！

最後，懇請蘇貞昌前院長扛下出征新北市長的重擔，宣示「只做一任」的政治承諾，徹底澆熄國民黨政權反撲的力道。當選後積極提拔中生代立委進入市府小內閣，接班四年後的新北市長選舉。新陳代謝民進黨內源源不絕的政治人才，樹立良善的政治典範。

（作者為教育工作者）