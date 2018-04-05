自由廣場》別看戲 快提高決策層級

因應美中貿易大戰

◎ 賴振昌

在川普宣布對中國價值六百億美元的商品徵收較高關稅後，中國隨即也宣布對一二八項美國進口商品加徵至少十五％的關稅，美中貿易戰儼然就要開打。身處兩強對抗之間的台灣，反應卻是意外的淡定，好像這個變局中我們只是局外人，甚至是可以抱著幸災樂禍的心情，來看待這齣大戲，讓人覺得不可思議。

從二○一七年統計資料來看，中國大陸（含香港）是我國進口及出口的第一大市場，它所占的整體進出口比重分別為十九．九％、四十一％；而美國則為我國二○一七年的第五大進口來源國（十一．六％）、第三大出口市場（十一．七％）。台灣與中、美兩大國貿易密切，面對美中大戰變局，未來勢必無法置身於爭端事外；不論美中貿易戰打或不打，台灣都要承受壓力甚至損失。如果貿易戰開打，與中國貿易關係緊密的台灣，經濟受衝擊自然不在話下；即使這次貿易戰最後能以協商落幕，台灣也要提防被兩大國給「賣了」─稍早傳出中國向美方提出擴大對美半導體採購做為示好，代價就是減少對台灣與韓國的採購，就是一例。

在川普簽署備忘錄，中國也立刻宣布報復措施後，蔡英文總統在第一時間就楬櫫四大對策：「加大台灣研發與生產比重、加速內需投資、提高創新能量、多元布局」來作為回應。但檢視這四項對策，性質上都是長遠之計，屬於政策宣示意義較大，較缺少政府將如何具體作為的說明，會給人有遠水救不了近火的疑慮。加上相關的財經部會迄今，也沒有針對蔡總統的指示，有研擬出任何後續的解決方案，做為指導國內廠商進行避險的措施，令國人憂心不已。

中央銀行總裁楊金龍認為，中美貿易戰如果啟動，對台灣而言絕對不會是利多，但仍可以「危機也是轉機」看待。言下之意，台灣不必心存僥倖，出口與經濟必然在貿易戰中受害，差別只是受害程度與範圍的問題而已。不過台灣並不是這次貿易大戰的當事國，不用承擔兩強對決的直接損失，如果操作得宜，我們還是可以有改善台灣經濟困境的機會。只是要把危機化作轉機的前提，是政府要有效且積極的行政作為，提高決策層級，成立因應小組研商對策，具體的提供解決方案，絕對不能把自己當成局外人，只是以看戲的心態來面對美中貿易大戰啊！

（作者為前台北商業大學校長、台聯立法委員）