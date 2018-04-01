自由廣場》恫嚇阿扁？

◎ 王伯仁

陳水扁在「勇哥物語」LINE中和朋友談到蔡英文有在官邸接見柯文哲，決定禮讓柯選市長連任。媒體問蔡英文反應，她先表示既是LINE的話語，就不必無限上綱由總統來答覆，會讓人有政治化感覺，「對陳水扁保外就醫也不是件好事」。

短短幾句話，第一次暴露蔡英文內心深處的策略，用陳水扁的「保外就醫」當武器，如握穿牛鼻之韁繩一樣制之。吾人至此也就可恍然大悟，原來邱太三及中監對阿扁保外就醫屢次「出言不遜」，原來背後是有蔡英文在指使、當靠山，原來蔡英文三年來不處理阿扁案的特赦，是故意拖延拿來利用的。

前述蔡英文對阿扁LINE的答覆，前半段謂不必無限上綱由總統答覆，以免政治化，甚為允當，最後面一句「對陳水扁保外就醫也不是件好事」，不但是狗尾續貂，簡直糟到無以復加，證實了她才是阻擋阿扁案解套的真正「藏鏡人」！

行政院公布促進轉型正義委員會委員名單，主委居然是投下關鍵一票力保前檢察總長黃世銘免於被彈劾的監委，而他對於當權八年的馬英九極盡諂媚功夫，連現在國民黨主席吳敦義都極欣賞之。試問，是怎樣的一種人，能夠藍綠紅通吃，也難怪台大歷史系教授陳翠蓮原本應允出任促轉委員，一聽黃煌雄任主委，她就婉拒了！

這樣的蔡英文，任用這樣的黃煌雄當促轉會主委，緣木而求魚，又要禮讓柯Ｐ選市長，難怪辜寬敏老先生勸蔡英文只當一任就好。

（作者為資深新聞工作者）