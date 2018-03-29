自由廣場》台大管案兩個關鍵單位

◎ 吳鳴聲

台大在爭議聲中，將臨時校務會議有關管中閔：校長遴選調查小組、修訂校長選舉規章、校長選舉無效、提供遴選參考資料、學倫爭議等五案，全部都以優勢票數予以擱置。等同向社會證明，教育部要就來介入吧！台大實在毫無自治解決問題之能力。但若回頭「欣賞」整個過程，最嚴重的恐是台大人事室明顯的違法失職。

從管中閔兼職爭議一開始，人事室就選擇神隱。中研院就管中閔有無赴中國兼職一事，一個早上就調查完畢，人事室卻可以推託到一週。最後公布的結論是，管中閔只去中國短期至多十餘天，因為低於卅日因此合法。然而，管中閔去的這十餘天都在幹嘛？具體內容為何？有沒有詢問過管中閔？人事室一句一切合法卻等於自證違法，相當讓人痛心。

而台大管院的表現也堪稱一絕。管理學院聲稱，拿到廈門大學校長室的回函告知，管中閔是受聘為客座教授，而非兼職。故校方就做出，管爺沒有兼職的結論。如此引用聲稱聘任管中閔是統戰成果的廈大校長的回覆，那乾脆請廈大黨委書記辦公室來回覆好了！

再者，根據「廈門大學非全職教師管理辦法」其中關於「兼職教授」的聘用規則，必須由院長提名、教授委員會評議、校領導審批，最後頒發聘書。如此嚴密的聘任程序，不是一句因為不支薪就不是兼職。至於「兼職教授」的職責也寫很清楚，就是必須「開設本學科課程或講座」，正巧管中閔不正是定期到中國開課？每年都固定的前往中國開課，還可以解釋為交流，根本故意曲解教育部規定的本意。

更讓人難以置信的，還有台大有九十五％的教授兼職，全部是「先上任後追認」。然而台大人事室公布這份資料之時，竟有「歷史共業如此」不如就地合法的結論。如果這樣子猖狂的行為都能合法，那台大的兼職管理辦法不是形同虛設？另外五％等待校方批准才上任的教授，豈不成了冤大頭？

管中閔的一切爭議，都起源於自己。管爺為了自己的校長職位之私，逼得眾人得違法護航，實在毫無校長高度。如今已進入司法程序，管中閔即使上任，若經檢察官正式起訴，是否還能續任校長呢？若說法院判決有罪，是否也是法院的政治恐攻？時間再拖，爭議只會更大，只會不斷吞噬台大的校譽。若真有心為了台大清譽，建議管爺退此一步，讓台大保住生機。

（作者為台灣大學學生）