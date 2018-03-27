自由廣場》民進黨荒誕的怯戰

◎ 范姜提昂

至少在本週以前，小英以下的民進黨當局似顯怯戰，不時釋放禮讓柯Ｐ暗示，柯也因此忘形，貶綠、貶媒體、侮辱名嘴。荒謬的是，令久經選戰洗禮的「高層」戰慄不已的依據，居然是民調。

眼前，距選戰開打還有半年以上，此時民調若足以決定勝負，那麼，之前的台灣國史就不會有立下「逆轉勝」典範的阿扁、柯Ｐ及鄭文燦；中國戰爭史「赤壁之戰」曹營八十萬大軍就不會慘敗給五萬孫劉聯軍；「淝水之戰」符堅百萬雄師也不會被謝安「八萬北府兵」打到潰散慘敗。

綠軍幕府就像孫權謀士，聽到曹營兵力之多之盛，就心生恐懼，而忘了輸贏關鍵在「戰略」上是否「抓準」對方弱點，予以致命痛擊並逆轉。

孫子兵法：夫未戰而「廟算」勝者，得算多也；未戰而「廟算」不勝者，得算少也。強調勝負決定在「廟算」，也就是開戰前所研擬的「兵略」或「兵推」，準確兵推能贏，就贏！

大選結果出爐前，任何階段民調在兵家看來，並非主要關鍵，美國的希拉蕊與川普之爭便是不遠殷鑑。不論差距多大，重點在往死裡打的可能性。

民進黨之所以怯戰，第一、怕柯選總統；第二、自認無力扭轉。先說選總統，阿扁市長連任失敗，卻當上總統，那是因為國民警覺，七成滿意竟落選，心痛抱不平。反觀柯，單單五大弊案就夠瞎，禁得起密集狂轟嗎？何況負面施政太多。

至於扭轉頹勢，廣告宣傳是「認知」的戰爭，選民接收訊息形成屬於自己的「對柯的認知」。選戰開打後，團隊需先有系統整理擁柯的強大元素有哪些，譬如「討厭藍綠，只要柯」。勝選關鍵在根據事實，重組「認知」。

譬如戰略上：採擷媒體報導中的柯言行，證明柯並非白色，而根本是藍，以分食藍票。技術性重點：讓泛藍窩心，莫惹反感。柯愛說謊，話又多，且自相矛盾，不愁沒材料。創意上，各類弱點各給動人的Slogan。這種大規模密集攻擊，適合使用網路youtube，平面媒體則以一覽表凸顯「柯打柯」矛盾，證明不可信。

網路攻勢僅需製作費，只要做得夠有力、夠有梗，點閱數會自動繁殖，媒體費可免，再取其精華，打電視廣告。總之，柯文哲刻薄寡恩，說謊成性；是否禮讓只需考量「好不好打」，民調不重要，抓得準戰略，就不必禮讓。

（作者為資深電子媒體工作者）