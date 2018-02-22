自由廣場》黑馬與白目

談台北市長選情民調與選舉預測

◎ 謝雲嬌

選情民調等不等於選舉預測？這個問題對專業民調及選舉研究工作者來說，再清楚不過。

民意調查係展現調查期間的短期民意取向，每一次的調查都可能受到事件的影響而變動。但選舉預測則是綜合歷次的調查趨勢、歷屆政黨及候選人得票版圖消長、政黨認同變化、候選人特質、選戰議題等因素，研判可能的投票結果。因此，專業研究者不會只看單次結果或支持度現況而對終局下定論。但近年來媒體或評論人卻不斷混淆，尤以近期台北市長選舉為甚，諸如「即使民進黨提人柯文哲也大勝」等對單一調查結果的解讀，令人不寒而慄；不僅可能誤導選民，也會侵蝕選情調查的公信力。

讓我們回顧二○一四年鄭文燦出戰桃園縣長一役的狀況吧。二○一四年民進黨對桃園縣長並無勝算，但基於政黨競爭、版圖鞏固及培育世代人才的原因，派鄭文燦參選。根據當時ＴＶＢＳ的民調，吳志揚的支持度始終大幅領先，最多時曾領先二十二％（五十％比二十八％），在選前三週，仍領先十九％（四十九％比三十％）。

如果用民調結果來做論斷，鄭文燦應該是從頭到尾都被直接判出局、毫無競爭力。然而最後的投票結果，鄭文燦以五十一％的得票率、近三萬票的領先當選，狠狠打臉把民調當預測的媒體或評論人。

歷次民調結果，姚文智的支持度雖然偏低，多在十％左右徘徊，但若觀察調查趨勢，近來最新揭露的民調中，姚文智在投票支持度及提名支持度上，都至少已增加六個百分點。而在民進黨支持者中，甚至已有六十七％的提名支持度、更取得基層過半的投票支持，使得柯只取得三成左右，翻轉了原本柯大姚小的局面。而當一對一與國民黨丁守中或蔣萬安對決時，姚文智的支持度甚至達到二十七至三十六％，比當時只有二十二％的鄭文燦都高。因此，硬把目前民調直接凍結成最後的選舉結果，說要另尋黑馬的人，會不會其實錯過一匹真正的黑馬？

長期研究民調及選舉的姚立明，指出未來民進黨仍有可能持續轉向集結，最後可能是三足鼎立、選局難料。或許這種看法更客觀完整而貼近真實。

（作者為資深民調工作者，高雄市民）