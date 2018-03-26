自由廣場》柯文哲這句話 三個問題

◎ 邱延譽

柯文哲強制拆除公投盟在立法院牆外搭設的帳篷，他說，「這個國家不能沒有秩序」，並說「今後」對統派、獨派一視同仁。如果他是處理完愛國同心會、統促黨黑道的長期紛擾再說這句話，或許能服人。現在只能說，他一沒有民主法治的素養，二怕得罪「一家親」，三，他的「今後」誓言已經沒有人會相信，因為謊言說太多。

先說民主法治。法治是人民與政府間的契約，政府的公權力是由人民所授予，一旦公權力失允，人民可以拿回去。這是西洋人十七世紀就懂的道理，柯文哲不懂，就從他那句「這個國家不能沒有秩序」（所以）「法律是給人民遵守的」的概念，柯的意思，國家沒有秩序的責任在於「人民不守法」，而且只怪天平某一端立場的人民。

比起紅色暴力份子拿五星旗毆打路人，或因思想異己就用雙節棍當街行兇的而言，公投盟在立法院牆外搭篷靜坐的非暴力抗議者，猶如甘地、馬丁路德金恩一樣，相對溫和理性。

公投盟被「依法」拆窩，並不意外。即便未違法規的自由鬥士，也備受柯文哲當作恐怖份子整肅。去年「中華」台北世大運開幕門口，台北市警察掣奪台灣旗（那是台灣人民的自由信仰）扔進垃圾堆，賽事進程中，任由不明人士在觀眾席下伸手扯掉台灣人手中的綠旗，閉幕那天，還出現黑衣憲警強制毀旗擄人。

還有，二○一五年時任中正一分局局長的張奇文，蠻橫逮捕反黑箱課綱的學生與記者 ，去年九月柯文哲悄悄把他升官為警政監。二○一四年太陽花學運，指揮警棍打人、下達水柱噴射令的方仰寧，也在去年十一月升任台北市警局副局長，其中若無柯的舉薦，至少也是首肯。

柯文哲自稱二二八受難家屬，那他得的不像是亞斯伯格症，而是斯德哥爾摩症候群，他一定認為「政府暴力永遠是合法的，法律只是給人民遵守」。

（作者曾任教育電台台北記者，高雄市民）