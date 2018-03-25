自由廣場》誰種的毒樹？

◎ 曾道雄

我不是法律人，阿扁有罪無罪我不是很清楚。有罪當罰；無罪，則連「特赦」都是種褻瀆，若罪不及此，則受刑者身體已被國家機器搞壞，誰來賠償？但無論如何，我認知一個普遍的法則邏輯，這邏輯，適用於法學論證，建築結構，電腦程式設計，醫學臨床，考古研究，甚至航太工程。那就是：程序有瑕疵，結果必不正確！

審扁的過程，肆意更換法官，公然遠赴日本串供，入人於罪，甚至傳喚阿扁的三歲孫子出庭，這一連串荒謬程序，所作出的判決，當然不正確。這也正是阿扁以及其律師團一再提抗，而檢調單位置若罔聞的「毒樹果實效應」（Fruit of the poisonous tree），那就是透過非正常手段取得的證據或口供，最後判決勢必有誤。用白話文說：樹的根幹一旦染毒，那麼它所結的果實就不能吃!

現在政府誓言司法改革，卻不想回首去檢視那荒謬粗暴的過程，而只一味捨本逐末，竟日搜查蒐證阿扁行蹤，這豈不是在默認前朝荒誕的法律程序，為不正確的判決作背書。法務部長邱太三之前的談話，意指所有保外就醫的受刑人，必須一視同仁，無人可例外。他的立場正確，法務部應該為所有的保外就醫者，甚或受刑人，做個全盤調查，看看到底有多少人吃了毒蘋果？

法律是規範眾人行為準則的最低層次，不要忘記上面還有人性、良知與親情。不論是轉型正義，或維護受刑人的基本人權，現在的政府，應該找出那栽種毒果樹的罪魁禍首，而非繼續為它接枝施肥。

（作者為歌劇導演）