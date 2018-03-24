自由廣場》「乾淨煤」這個專業術語

◎ 蕭光志

台灣藍綠長期對立，「對方」一有任何舉動，立即口水相向。近日賴揆「乾淨（的）煤」之說，照例引發漫天風雨，叫罵不休。

「乾淨煤（clean coal）」一詞並非賴揆自創，早在二○○七年布希就曾用過，為「coal pollution mitigation」的俗稱，是以各種技術和方法降低燃煤的污染，例如脫硫、除塵、碳捕集等等，不是找無污染的煤來燒。可惜台灣極少關心這個議題，民眾無知、誤解也就順理成章。

「乾淨煤」其實是專業術語，不能照字面解釋，不能以常識論斷。諸如「沒有乾淨的煤」、「乾淨的煤你信嗎？」「賴揆首創『乾淨的煤』專家吐槽沒這說法！」芸芸眾生也好，吐槽專家也罷，都似未以專業術語看待它。不論賴揆專業程度如何，至少他是以正確的涵義使用這個詞。

汽油、柴油燃燒也有污染，我們怎麼做？選擇之一是，給柯Ｐ按讚，學他坐公車上班；但是公車也排廢氣，那就回收讚，請柯Ｐ改騎自行車嗎？污染為文明必要之惡，人類當然不可能回歸原始生活。

另一種選擇是用科技來降低污染，如汽車裝了觸媒轉化器，調好點火正時，容我首創一個名詞「乾淨汽油」。燃油不可能零污染，那就廢除汽車嗎？當然不，大家還是要用車，不管加的叫「乾淨汽油」還是「髒汽油」，只須通過驗車及相關法規，就可以把車開出去，沒有太多人會反對。

電力呢？不願回歸原始生活，要用電就要發電，須考慮成本、技術、環保種種因素選擇發電的方式。當有人提出「乾淨煤」發電的時候，大家可以質疑能乾淨到甚麼程度？可以接受嗎？成本呢？但不能說「沒這說法」，專家也不能，因為明明有這說法！若非說不可，給個良心建議，就說沒「乾淨汽油」的說法吧！

看看眼鏡蛇，遇敵時先昂首示威，恐嚇無效才會噴出毒液，相當珍惜自己的口水。但是台灣在藍綠惡鬥環境下，反而無視事實，先發制敵於死再說。結果讓台灣能源政策陷入困境，最後同歸於盡。

（作者為退休私校教師）