自由廣場》美中關係天搖地動

◎ 張旭成

不出所料，美中貿易戰開打了。本月廿二日川普簽署了反制「中國經濟侵略」的總統備忘錄，根據「三○一條款」調查結果，宣佈對中國課徵六百億美元懲罰性關稅方案，適用產品多達一千三百項。

美國發動貿易戰是川普政府國家安全策略的一環；經濟攸關美國國家安全，貿易政策旨在反制有敵意的經濟競爭者。川普政府曾多次批判中國盜竊美國智慧財產權，強迫美國企業科技轉移。中國國務院總理李克強在政府工作報告中，雖承諾保護外商智慧財產權，但美方認為只是口惠，仍強力禁止高科技產品輸出到中國。

美國最大電子產品零售商BestBuy（百思買）將停售被控侵犯美國智慧財產權的華為手機，美國兩大電信商AT&T和Veryzon也先後放棄與有解放軍背景的華為合作計畫。

川普任命前駐聯合國大使波頓（John Bolton）為國家安全顧問，北京更加頭痛。波頓曾多次訪台，有多位台灣好友；他強力主張台灣應參與聯合國和其他國際組織，並主張提升美台國安及外交合作，對美中關係可說是雪上加霜。

北京一向借力使力，利用美國控制台灣。蔡英文總統就任後，北京國台辦和由國安部門主導的智庫與美國一．五軌對話時，多次敦促美國對台扮演「建設性角色」，施壓蔡政府接受「九二共識」。美方官員不留情面，直言「九二共識」根本不存在；閣揆賴清德日前在立法院答詢時，也表示在台灣找不到「九二共識」這把鑰匙。

北京利用中國企業家及駐美大使收買擔任白宮特別顧問的川普女婿庫希納，拉攏川普，安排了習近平與川普在二○一七年四月初在佛州渡假山莊舉行峰會。但這個「後門」已被關閉，因為庫希納涉入「通俄門」。

即將擔任國務卿的龐皮歐（Mike Pompeo）將放棄國務院傳統的友中論述與政策，積極執行「台灣旅行法」，確認台灣在印太民主國家同盟的戰略角色。五月底即將在高雄舉行的美台軍事工業合作會議及六月在內湖AIT新辦公室（未來大使館）開幕典禮，美國可望派高官主持，在在展現美台關係的提升。

北京指責美國打「台灣牌」，給台獨勢力發出錯誤訊號。為了反制美台關係提升，北京鷹派鼓吹「武統」，恫嚇台灣和美國，派出遼寧號航母巡航台灣海峽。這只是虛張聲勢，反作用是促成美國規劃強化美台防衛合作，反制解放軍的侵略。北京「惠台」卅一項措施要收買台灣招數破功，轉向施壓台灣，壓縮台灣國際空間及收買台灣邦交國，但台灣不會屈服於中共壓力。

美中貿易戰，台灣難免遭到池魚之殃。台灣不是美國敵人，台灣企業界、尤其蔡政府應更積極，更努力與美方交涉，尋找豁免和解套辦法。在中國的台商危邦莫居，不可以坐以待斃，更應審時度勢，尋求出路和活路。

（作者為前國安會副秘書長）