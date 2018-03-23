自由廣場》錯亂的旌忠

◎ 郭川珍

反年改成員繆德生因攀爬立院外牆跌落而終不治，告別追思藍營大咖齊聚，有總統頒的旌忠狀，也有陸軍官校校友總會的褒揚狀，統促黨、反年改團體等等也都到場，現場中國五星旗及中華民國青天白日旗飄揚，現場充滿歷史的混淆與事實的錯亂。

由郝柏村領銜，共十三名將軍、四十二星共同署名的褒揚狀。如果只是意在褒揚尊崇死者，是「壯士撞死」，眾星垂憐，情有可憫。但若依中國傳統思維與形制來看，諸將領聯名可就僭越了三軍統帥、自行頒發褒揚狀？可有「逼宮」之嫌？還是向三軍統帥耍軍威嗎？

另一個錯亂則是旌忠狀是由三軍統帥蔡英文頒發，寫著「在台北市積勞病故，曾獲頒勳、獎章忠貞為國，殊堪旌揚，特頒此狀，永垂式範」。翻成白話文是說：在台北街頭到處反年改，過於勞累以致死亡…可做為永遠流傳的典範。這份由蔡英文及賴清德具名頒發的旌忠狀，堪稱「造反有理，足為典範」！真不知，這是旌忠？還是表揚「造反」？

作為一個老師，看到這樣的歷史與事實，真不知如何教學生！

（作者為教師）

◎ 南方客

抗爭年金改革意外身故的陸軍上校繆德生，告別式上獲頒「旌忠狀」，國防部說明是依遺屬意願，且查明繆上校服役期間曾獲頒「一星忠勤勳章」等勳、獎章，符合核頒要件，故依法核頒「旌忠狀」乙紙云云。

筆者上網查詢「忠勤勳章」的頒發依據，是「連續服務軍職專勤十年以上，成績足資矜式者頒給之」。職業軍人連續服務十年並非難事，按，「尉級」的上尉未能晉升校級者十五年須退伍，「校級」的上校未能晉升將級者，服役滿廿八年須退伍，所以任何一名退役軍官，無一不是連續服務十年以上；那麼，除非貪贓枉法、作奸犯科，人人都可拿「忠勤勳章」，這有何稀奇呢？難道因為這樣，總統就必須頒「旌忠狀」給他嗎？

況且，繆擔任藍天行動聯盟秘書長，一再跟統促黨的那幫黑道勾結鬧事，也曾於二○一七年從廣州一路到北京參加中共的七七抗日事件紀念活動，跟那些反年改的將爺們一樣「心在中國」，認同極權獨裁的中共政權，甚至甘做中共破壞民主台灣的馬前卒！「旌忠狀」不是應該頒給忠於國家、捍衛國家主權獨立的人嗎？

今天，由人民一票票選出來的總統，竟然頒「旌忠狀」給一個一再破壞民主台灣、反年改反轉型正義的人，讓我們這些一心護衛台灣主權的公民，情何以堪？我們再一次有價值錯亂的惶恐啊！

（作者為大學兼任教師）

◎ 徐嘉欣

繆德生上校告別式現場，五星旗隨風飄揚，中華民國的國旗相較之下，卻顯得零零星星，這是怎麼一種情形？

為中華民國而戰的繆上校若地下有知，會希望見到五星旗來追悼他嗎？誠然每個人都可以來追悼繆上校，但是追悼者是否該想一想繆上校的身分和立場，用這麼多的五星旗來送繆上校最後一程，筆者以為這是陷繆上校於不義。

民主社會，每個人都有言論和行為的自由，但是面對的是中華民國上校的告別式，拿五星旗來到會場，筆者以為這樣的悼念失了焦，對繆上校及其家屬而言，此舉實在有待商榷，也給人太多的想像空間。

（作者從事教職）