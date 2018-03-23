自由廣場》最後通牒 管不管用？

◎ 王伯仁

台大校長「當選人」管中閔，要求教育部在月底前對他校長職務聘任與否，做出決定。此要求形同「最後通牒」，是因為台北地檢署已針對他長年在中國大學兼職乙事，以「他」字案展開偵查，由於事證相當清楚，案件轉為「偵」字可能性極大，此事管心知肚明，所以要趕在司法有關鍵性階段前，「做了再說」，但以後萬一有刑責，創下台大校長之不名譽紀錄，等於拉著台大陪葬，值得嗎？

管中閔當選台大校長以來，被爆料台哥大獨董、研究論文涉抄襲及長期在中國大學兼職案⋯。其實前兩者都可以用「泥巴戰」來應付，唯獨最近發掘的「兼職案」，卻是點中了「死穴」，因其法令規定明確，沒有灰色地帶可閃躲，而且還涉及刑責，在國人皆睜大眼睛在看下，想要得到檢察官「行政簽結」，恐怕機會渺茫，故校長職務案，愈拖對管愈不利，「快刀斬亂麻」或許是上策。

管爺此招「將軍」教育部，其實很像在二十一年前，時任台灣省長的宋楚瑜也用過的「金蟬脫殼」計。當時，宋因修憲凍省爭議，槓上李登輝前總統，宋以「請辭待命」梭哈中央，但李並不為所動，對宋的簽呈「留中不發」，拖了一陣子，筆者時為報社省政記者，寫新聞特稿分析此「辭呈」會對宋省長沒有迴旋餘地，因李總統隨時可把辭呈拿出來，大筆一揮「准」，那宋省長就要馬上下台，落得兩手空空，孤家寡人，如何再和中央「陳抗」下去？

或許分析有點道理，宋楚瑜立刻發表聲明，請總統對「辭呈」二日內准否，否則他就視為否決，而繼續執行省長職務。結果，李並未在二天內批示，宋省長就自行「復行視事」了，因而多出將近一年時間「部署」，也才有二○○○年總統大選的高呼聲，假若宋當時未使出此「金蟬脫殼」計，早早交出省長之職，當然也沒有後來選總統的盛況。

管中閔此番「將軍」教育部，究竟是高招還是拙計，只好看往後發展了。

（作者為資深新聞工作者）