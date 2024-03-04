自由廣場》國軍新軍備陸續到位之我思

◎宋啟成

近來，國軍有關新式武器裝備的籌獲，陸續有好消息：不論是購自美國的F-16V戰機、M1A2T主力戰車，還是國人研製的快速佈雷艇、海鯤級潛艦、沱江級巡邏艦等，不是即將成軍，就是按預定進度陸續到位。可謂是二、三十年前，國軍二代武力成軍盛況的重現。

一九八○年代，有鑒於早年獲自美方的武器裝備日漸老舊，為維護台海防衛優勢，我國乃展開包括IDF經國號戰機、成功級巡防艦與M48H勇虎戰車等二代武力的籌建工作，於一九九○年代先後成軍，也爭取到一定程度的防衛優勢。

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然近年來，隨著中共軍力大幅增長，台海軍力優勢已明顯向中共方面傾斜；再加上其頻頻發動的文攻武嚇，似乎帶給國人一種「阿共打來怎麼辦」的恐懼感。換言之，當國人從各種媒體管道獲悉國軍新式武器裝備籌獲消息的同時，大量來自中國方面的同類訊息，國人究竟會如何看待國軍新武器裝備成軍？筆者以為，國防部或許可參考日本防衛省每年出版《日本の防衛—防衛白書—》的做法，在不違反保密規定的原則下，將國防武力在不同階段、時期的運用，以文字或圖畫，於國防報告書之類的管道公諸大眾。

援日經驗 讓國人更認知國防事務

例如在二○二三年版《日本の防衛—防衛白書—》的第二一九頁，日方以插圖搭配文字說明的方式，解說其周邊海域的防衛作戰。這張圖用我們國軍的術語，或許可分成「聯合制海作戰」、「聯合反潛作戰」、「岸置反艦飛彈作戰」及「掃、佈雷作戰」等幾個方面，藉由這類圖畫再加上文字的輔助說明，相信將有助於了解這些新裝備將可強化哪方面的戰力，國人不僅可以「見樹（新武器裝備本身）」，也可以「見林（對台海防衛整體戰力的強化程度）」，從而提振對我國防安全的信心。

日前，筆者在高中講授全民國防教育課程時，即深感教科書編排「軍備與國防科技」單元的不足，於是結合公開資訊，將授課資料予以整理，發覺上課時同學的反應不錯，或許此概念也可用來增加國人對國防安全事務的認知。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官、大學兼任助理教授）

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