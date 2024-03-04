晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國軍新軍備陸續到位之我思

2024/03/04 05:30

◎宋啟成

近來，國軍有關新式武器裝備的籌獲，陸續有好消息：不論是購自美國的F-16V戰機、M1A2T主力戰車，還是國人研製的快速佈雷艇、海鯤級潛艦、沱江級巡邏艦等，不是即將成軍，就是按預定進度陸續到位。可謂是二、三十年前，國軍二代武力成軍盛況的重現。

一九八○年代，有鑒於早年獲自美方的武器裝備日漸老舊，為維護台海防衛優勢，我國乃展開包括IDF經國號戰機、成功級巡防艦與M48H勇虎戰車等二代武力的籌建工作，於一九九○年代先後成軍，也爭取到一定程度的防衛優勢。

然近年來，隨著中共軍力大幅增長，台海軍力優勢已明顯向中共方面傾斜；再加上其頻頻發動的文攻武嚇，似乎帶給國人一種「阿共打來怎麼辦」的恐懼感。換言之，當國人從各種媒體管道獲悉國軍新式武器裝備籌獲消息的同時，大量來自中國方面的同類訊息，國人究竟會如何看待國軍新武器裝備成軍？筆者以為，國防部或許可參考日本防衛省每年出版《日本の防衛—防衛白書—》的做法，在不違反保密規定的原則下，將國防武力在不同階段、時期的運用，以文字或圖畫，於國防報告書之類的管道公諸大眾。

援日經驗 讓國人更認知國防事務

例如在二○二三年版《日本の防衛—防衛白書—》的第二一九頁，日方以插圖搭配文字說明的方式，解說其周邊海域的防衛作戰。這張圖用我們國軍的術語，或許可分成「聯合制海作戰」、「聯合反潛作戰」、「岸置反艦飛彈作戰」及「掃、佈雷作戰」等幾個方面，藉由這類圖畫再加上文字的輔助說明，相信將有助於了解這些新裝備將可強化哪方面的戰力，國人不僅可以「見樹（新武器裝備本身）」，也可以「見林（對台海防衛整體戰力的強化程度）」，從而提振對我國防安全的信心。

日前，筆者在高中講授全民國防教育課程時，即深感教科書編排「軍備與國防科技」單元的不足，於是結合公開資訊，將授課資料予以整理，發覺上課時同學的反應不錯，或許此概念也可用來增加國人對國防安全事務的認知。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官、大學兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書