務實面對台美關係的取與捨

美國總統川普。（美聯社）

中國兩會落幕，習近平說：我們要堅持一個中國原則，堅持九二共識，擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展的機遇；李克強說：不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力打台灣牌，我們願意和認同體現一個中國原則的九二共識的台灣政黨、團體開展對話、協商。他們避談的是，對台武力隨時準備著。而中國正以更大的力道統戰民間、去政府化，意圖讓小英政府失去使力點。王岐山屆退出任國家副主席，發出的訊號是習近平沒有接班人，大可跟台灣政權以及外國勢力鬥爭到底。

一個中國原則，本來不是問題，世界上只有一個中國。問題出在，北京把台灣與中國硬拉到同屬一國，那便大有問題。今天，一中在國際政治上出現不同內涵，就是因為北京無所不用其極要把台灣併入一中，只要其他國家不支持或反對，就破口大罵是外國勢力打台灣牌。其實，如果台灣真的千真萬確同屬一中，外國勢力有什麼牌好打呢？河南河北，湖南湖北，山東山西，廣東廣西，會有外國勢力打什麼牌嗎？問題不是外國勢力打台灣牌，而是中國打台灣的主意，不要本末倒置！

一中概念，乃是國共毛蔣當年爭取中國代表權的產物。國際在兩者之間進行取捨，但都承認國共毛蔣同屬一中，理由非常簡單，因為他們都在爭取中國正統。後來國際紛紛「排蔣納匪」，只解決了國共毛蔣的不共戴天之仇，並非就此把蔣介石政權借住的台灣也奉送中國。台灣與蔣氏分開處理，冷戰時代或許沒有清晰化的必要，但隨著台灣的民主化，尤其是北京對台灣的強取豪奪，近年來國際對台灣地位由模糊到清晰的政治表態也越來越具體。應該可以說，這種國際趨勢是北京的躁動所造成的，因為它牽動了地緣政治景觀的變化，所謂的台灣獨立運動反而未必是主要因素。

其中，美國的台海政策演變，就很有代表性，也很有領頭羊的作用。美國的一中政策，川普上台之後，被北京的戰略挑釁逼得日益明朗，從川普接聽「台灣總統」致賀電話，到簽署「台灣旅行法」，其背後戰略意圖容或尚未指向「承認」台灣是一個主權國家，而是企圖以更清楚的話語告訴北京：台灣不是中國的一部分，台灣不屬於中華人民共和國，協助台灣反侵略乃是美國的一中政策的要素。就此而言，台灣也必須明察分辨，在美國的一中政策對兩岸各有紅線的情況下，台灣的操作空間在哪裡。

「台灣旅行法」，到了自動生效的最後一刻，川普才在貿易戰的砲聲中簽署。而美國在台協會接著宣布，亞太副助卿黃之瀚將訪問台灣，並將出席美國商會活動。這種懸疑劇的效果，對象自然包括北京與台灣，川普給兩岸發出的訊號無非是，台海議題的發球權在他手上。先前的「國防授權法」，有關台美軍艦互訪停泊，也不無備而隨時可用的意味。另，政務委員鄧振中率團前往華府，與美方談判鋼鋁業懲罰性關稅，他表示台灣希望美方給予豁免關稅待遇，至於其他美方有興趣談判的經貿議題，他都不排斥。這種台美關係取與捨的實務面，朝野與國人未來恐需務實以對。

國家之間的往來，互利本來就是重要基礎。中國之於台灣，利益總是暗藏著交換主權，短多長空。與此不同的是，美國之於台灣，協助台灣維護主權現狀，但期台灣打開貿易壁壘。主權與貿易的雙贏，固然是台灣的最佳劇本，但若與「在商言商」的川普打交道，只想對方有利於台灣的主權與貿易，卻在軍事防禦上只想搭便車、在貿易上拒絕對方的某些清單，似乎不是明智之舉。在川普的一中政策逐漸脫鉤台灣，中美貿易戰則一觸即發之際，台灣必須趁機站上戰略的制高點，以鞏固主權現狀並致力於國家正常化，其他的內部產經體質調整，應該服膺於這種戰略機遇。