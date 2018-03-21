自由廣場》《林保華專欄》如果許多國家反共，情況就不一樣了！

「台灣青年反共救國團」從籌備成立到現在已經十年了。成立導火線是二○○八年馬英九執政後即引狼入室，中國國台辦主任陳雲林來台侵門踏戶。

中國人搞社團，往往因內部爭權奪利而烏煙瘴氣，而台灣因為深受中國小農文化影響，也有類似情況。我最後在朋友們的要求下出任創團理事長，也因為已經到了古稀之年，不會有人說我是為了升官發財吧？因此我們控制社團人數，也不去募款養人，用最節儉的方式維持運作，與我們一起奮鬥的朋友全是奉獻性質。

我的個性並不喜歡街頭抗爭，最後卻要爬立法院與教育部，甚至據說闖進馬習會的松山指揮部而被捕，差點被起訴，完全是形勢逼出來的，也是年輕人感動了我。我不願因為國共勾結而失去自己的家園，更不願看到中國人與香港人落入赤共魔掌後，兩千三百萬台灣人也遭到同樣惡運。我從被地下黨統戰到脫離牢籠前後二十九年，才真正認識到自由與人權的可貴，也鄙視以此來為自己圖利者。

一個人、一個小團體作用有限，然而如果大家都這樣做，就可能有效果，太陽花運動就是如此。如果只是台灣一個國家反共作用也有限，甚至很危險，然而如果許多國家都反共，情況就不一樣了。十年前，不論台灣人還是香港人，自認是中國人的比例最高，然後就下滑。那年北京奧運也背棄了過去所作的承諾，讓世界也逐漸覺醒過來。此後習近平的內外政策讓全球更加認清共產黨的本質。習近平稱帝則是自作孽，不可活。

反共團不是為反共而反共，而是反對要消滅普世價值的共產黨。而中共，是共產黨中最邪惡的，它是史達林主義與中國封建主義的苟且。西方國家長時間沒有認識這一點而坐失許多時機。亡羊補牢，猶未為晚。川普總統直搗中國的經濟基礎，就有可能動搖它的上層建築，就是中共要用最高鬥爭形式的戰爭來解決，現在也還打不過美國，留到以後就麻煩了。北京兩會對美國扮出可憐相，與去年習近平在達沃斯論壇上要領導全球的囂張氣焰比較，說明美國找對了目標。而《台灣旅行法》的簽署，尊重台灣的國家地位，更是重振人權立國的綱紀，鼓舞全球民主運動而讓美國再偉大起來。

台灣面對這樣形勢，一面要戒慎恐懼，切忌盲動；一面更要展現台灣的主體價值，配合美國的大戰略。執政黨推行轉型正義必須獎懲分明，唾棄媚共份子；國民黨為蔣介石抱屈，那就該肯定「反共必勝，建國必成」，國民黨諸公以為然否？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

※台灣青年反共救國團十周年紀念「港澳中、各民族及台灣自由人權論壇」，三月二十四日全天及二十五日上午，二二八國家紀念館（台北市南海路五十號）。