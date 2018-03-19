自由廣場》台大校長方圓談管爺

◎ 葉煬彬

就在廿一世紀初期，台灣的學術界和政治界突然出現了一個明星級人物，這個人名叫管中閔，他長期藉著特立獨行的言行和學術研究成果，建立了獨特性的風格，被媒體暱稱為「管爺」。

管爺生性好打抱不平，曾經力挺文大學姐洪秀柱競選總統，一時傳為佳話，堪稱是有情有義的性情中人。

他又喜歡在立法院官員備詢席位上閱讀《古春風樓瑣記》，以薛寶釵之姿，做林黛玉愛做的事，產生了一種「兼美」的致命吸引力，即使被立法院刪減年終獎金也不在意，「爺們那在乎這些」，辭政務官也瀟灑得很，談笑風生，面不改色，乍看之下，彷彿是個有名士風範的人，實務、性情都有，像是個不世出的大人物。

不料這些都只是偽裝的假象，當他被票選為台大校長後，陸續被起底，爆出多件糗事，至今沉默不語，與他平時的形象大相逕庭，證明他其實是個愛好名位的人，而且到了貪戀的地步。

他過去所以不在意，是因為那些東西並非他真正所愛，他還有台大和中研院的位置可退，只要根基在，隨時都可東山再起，兼更多的差，賺更多的錢，出更多的名。果不其然，他終於當選心中最愛的台大校長，不料過去所做的一些糗事，紛紛跑出來擋自己的路。

雖然他過去做的糗事，全都不是屬於一刀斃命的那個範圍，但大錯不犯，小錯不斷，長期累積歸納起來，我們可以藉以瞭解他這個人真正的本質和價值依歸之所在，用來判斷他這個人是否具有擔任台大校長的人格特質。這個標準是相當客觀的，是超越藍綠的，與其大家各說各話，不如大家共同來正視這個標準。

事情就從他剛出道的時候談起。他自1994年起，在「台大」和「伊利諾大學香檳分校」同時擁有正式職缺，腳踏兩條船，我們可以解讀為他在為自己留後路，事情過了不計較，但這畢竟是犯法的事，也是不道德的事，同時也開啟了他後來「腳踏多條船」的人間傳奇性格。

最近爆出他自2005年起，長期赴中國廈門大學等校違法兼職，正是這種苟且心態的延伸。如果再加上大家耳孰能詳的台灣大獨董事件，論文學術倫理事件，台大校長遴選委員會程序瑕疵等爭議性事件，這些狗屁倒灶的事籠統加起來，大家會認為他是怎樣的一個人？

我認為他是一個「內圓外方」的人，內心融通，而外表看起來像是個剛正不阿的人。這種人平常喜歡沽名釣譽，看起來像是個正直守法的人，但在緊要關頭一定會放水，給大家方便，因為他也常常給自己方便。

我認為台大校長需要由一個「外圓內方」的人來擔任比較好，平時看起來通達情理，能接納各方意見，似乎是個「好好先生」，但在緊要關頭能謹守底線，一板一眼，絕不做犯法的事，絕不放水講感情，這樣的人才有資格領導台大師生追求永恆性的價值，做那一類：「推倒一世之豪傑，開拓萬古之心胸」的大事業。

希望大家能超越藍綠，用這個標準來看待管候任校長任免案。

（作者為國教院退休研究員）