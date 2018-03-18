自由廣場》司法懲戒「性侵」彈劾機制

◎ 范姜提昂

法官陳鴻斌「性騷女助理」彈劾案經再審後，由原判「免除法官職務」改判罰薪一年，並恢復法官月退俸，法界各界均譁然，紛紛在媒體上激辯何謂性騷擾，好像涉案法官正在接受司法懲戒審判，而非被彈劾。

台灣，公認不正常國家，連彈劾也很畸形！正常的彈劾，有罪就是下台，何來「罰俸」這些懲戒處分。彈劾與懲戒根本是兩件事。翁岳生大法官就曾指出：「懲戒與彈劾原為二種性質不同、目的各殊之法律制度」、「我國之制法者未能細察其中差異，使二者混淆不清，致弊端顯露，難以解決。」

簡言之，懲戒，是公務機關長官為了維持紀律，用來追究部屬「違紀失職之責」而設；彈劾，則是「國會」追究政府高官的「憲法上之責任」而設。

從三權分立角度：彈劾的本質是「立法權」制衡「行政及司法權」的機制；而現行五權體制發展出來的彈劾運作路徑，監察院通過彈劾案後，竟移送司法院，由「公懲會」「職務法庭」進行懲戒，搞成「彈劾懲戒合一」完全背離彈劾之本質。

彈劾與懲戒天差地別！彈劾，針對的是總統以下高官，以及擁有獨立職權的法官，是屬「憲法級大權」，被彈劾者唯一處置就是免除職務，下台！換言之，是由國會代表人民進行政治審判！懲戒，則是針對一般公務員，乃法律級權力，懲戒方式從免除職務到罰俸、罰款、申誡等九種，有輕有重。

本案若在正常國家，由國會執行政治審判，不會有眼前所見，承審法官跳出來與各界激辯何謂性侵，陷入司法審判的思維羅網；政治審判不同，被彈劾者的行為容或還不到觸犯刑責，但涉及性侵這個簡單事實，甚或調查過程中說謊，都足以讓國會票決，作出拔官處置，再移送司法體系訴究刑事責任。

因為「政治審判」重點在：本案為例，無論行為是否應負刑責，但本案件是否已經折損法官威望，以致無法或沒資格執行法官職權？還有，法官職權本身是否會反過來妨礙司法調查？很明顯，答案均為是，當然該下台。

總之，彈劾是立法權制衡行政、司法權的機制，現行「彈劾與懲戒合一」卻讓彈劾路徑脫離立法權，反送回司法體系懲戒法官，不官官相護才怪！此弊病由來已久，只有制憲才能導正孫文理論之大謬特謬。

（作者為資深電子媒體工作者）