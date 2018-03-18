自由廣場》國際航空 國際笑話

◎ 邱垂亮

兩年前民進黨大勝，國民黨大敗，蔡英文（小英）選上總統，民進黨多數掌控國會。小英堅定維持台灣主權現狀，不接受馬英九的「九二共識」、「一中原則」。兩岸關係中斷、僵持，互不相讓。小英不推動公投正名制憲，習近平卻加強文攻武嚇，硬的更硬、軟的更軟，航空母艦、戰機一再環繞台灣，耀武揚威。花大錢「惠台」（騙台）收買台灣民心。國際上更是無所不用其極，封閉台灣生存空間。

不僅對他國（瑞典國稅局）、國際組織（世界貿易組織、國際民航組織），最近連跨國公司（臉書、可口可樂、萬豪和APA酒店、美敦力藥廠、Zara服飾），都全球下手，用其經濟muscle（肌肉），趕盡殺絕，要把Taiwan從地球上消除殆盡。

最近，最明顯的例子，就是中國壓迫各國航空公司把網站的「Taiwan」（國名）改成「Taiwan, China」或「Taiwan（China）」，等同中國的一省。已有三十多個公司，包括澳洲航空（Qantas）、達美（Delta）、阿聯航空（Arab Emirate）、漢莎航空（Lufthansa）等，受到壓力。

初看，好像是黑色鬧劇，但對台灣，卻是國家主權生存的命運大事，不可等閒視之。台灣當然要嚴厲反抗。

危機就是契機。以國際航空為例，台灣最大的國際笑話，就是台灣的旗艦竟是混淆視聽的China Airline（華航）。不僅其名在國際上和中國的Air China（中國航空）混淆不清，讓人（包括航空公司員工）搞不清楚，還讓國際人士認為，連你們都自稱是「China」，要我們怎麼承認台灣是國家？你們根本名不正言不順。

這就是台灣的Achilles’ heel（阿奇里斯的腳踵）。所以，台灣應該抓住這個機會，立即正名，把China Airline（華航）改成Taiwan Airline（台航）。這不需要公投正名制憲，只要經過公司法把公司改名就行，簡單明瞭。

沒人、沒國有理由反對。小英今天不做，明天一定後悔。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）