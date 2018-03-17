社論》台灣國家隊必須隨時準備好

習近平的動作擺明了，他決定要改變兩岸現狀，而且出之以無視於台灣民意的強悍，將自己的意志貫徹在台海領域。（美聯社檔案照）

中國國務院日前向中國第十三屆全國人大一次會議提出機構改革方案，傳聞中可能合併的台辦與港澳辦未見調整。但香港媒體報導，未來中共中央對台工作領導小組與港澳工作協調小組仍有可能合併。港澳與台灣其實沒有關係，虛擬的關係是被北京的祖國統一夢想建立起來的。其實，不僅外界，連北京當局應該都已心知肚明，港澳與台灣，老早就脫鉤了。

當年著眼於收回香港、統戰台灣，鄧小平提出「一國兩制」的創意，打算同時應用於港澳與台灣，而且，要以收回港澳的模式來吸引台灣。港人治港，高度自治，馬照跑舞照跳，五十年不變，一九九七前後響徹雲霄的口號，幾乎是隔海喊給台灣聽的。但，台灣對中國政權的本質，認識沒有那麼天真；已經直選總統的台灣人民，對國家的想像不至於倒退到國共和談的時光隧道。幾乎可以說，自從台灣啟動總統直選的機制以後，所謂的「和平統一、一國兩制」便從主流民意的選項中被剔除了。「一國兩制」，連主張「一中各表」者也開不了口，民心向背可見一斑。

數年前，久未宣傳的「一國兩制」，又出諸中國領導人之口。這意味著，中國對台政策，只有單向沒有雙向，台灣的民主發展、政黨輪替，毫無軟化作用。有一個現象較少受到注意，那就是，如今習近平談「一國兩制」，絕口不談那四個字的內涵，不像鄧小平一談再談、不厭其煩。顯然，醉翁之意不在酒，習近平只著重「一國」目無「兩制」，他追求的「完全統一」，沒有鄧小平的緩衝期。回顧一九四九以來，中國對台政策，毛澤東是第一個典範，鄧小平是第二個典範，習近平有可能建立第三個典範。毛典範，血洗台灣，解放台灣，漢賊不兩立。鄧典範，和平統一，一國兩制，絕不承諾放棄使用武力。習典範，窮台、買台、繞台、擾台，六個任何，「我們有堅定的意志，充分的信心，足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀」。差只差在，總結習近平對台政策的關鍵詞尚未出現。

二○一四、二○一六，台灣的民主變化，改變了習近平的對台思維，但看起來是負向改變，而非正向改變。這跟中國本身抗拒政治改革，經濟更右、政治卻更左，堪稱平行現象。國共論壇，跨海政商買辦，自此不是重點；國民黨執政，也未必有保證。從而，從三中一青、藍八縣市、一代一線到「惠台」三十一，繞過了證明沒有用的途徑，直接拉攏台灣人民，形成新型態的「去政府化」。這或許預示，兩岸兩會協商仍將停擺，恢復往來的條件更僵硬了。而過去帶著笑臉的「讓利」，如今被不掩飾敵意的「甕中捉鱉」取代，目的無非是想讓台灣經濟更無路可走，迫使台灣人民被磁吸西進各個擊破。未來即使台灣政黨輪替，咄咄逼台也不會緩解。習近平的動作擺明了，他決定要改變兩岸現狀，而且出之以無視於台灣民意的強悍，將自己的意志貫徹在台海領域。對內對外都硬到底，習近平風險就是這樣。

去年底的十九大，習近平宣示：必須把對港澳的全面管治權和高度自治權有機結合起來，以確保「一國兩制」。對台灣，則增加了「在大陸學習、創業、就業、生活，提供與大陸同胞同等的待遇」。「經濟猛攻」與「武力臨場」的剪刀作用，對台想定儼然揚棄了「一國兩制」的「漸統」節奏，揭開窮台、買台、繞台、擾台「有機結合」的快打序幕。或許，為了烘托政治強人的中國夢，尤其是習近平打破任期制之後，北京對台灣的打法與節奏都會迥異從前。果真如此，那麼面臨習近平對台政策「典範轉移」，台灣要維持主權獨立現狀，也得要有捨棄舊模式的新思維。壯大台灣八項對策顯示，小英政府的反應步調也加快了，但民主台灣對中政策的「典範轉移」，仍需朝野建立新的夥伴關係，打造具有共同目標的國家隊。挑戰迫在眉睫了，台灣必須隨時準備好。