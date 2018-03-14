自由廣場》《無聲的入侵》

◎ 李道勇

去年底，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示：外國勢力正在澳洲和全世界「以空前和日益複雜的方式，試圖影響政治程序」。政治人物應申報其利益關係。他所謂的外國勢力就是中國。

澳洲查爾斯特大學教授克萊夫．漢密爾頓（Clive Hamilton）所著《無聲的入侵：中國正在使澳洲變成一個傀儡國》，列出四十多位前任或現任的知名政要，正在為中共極權政府工作。這本書曾遭三家出版商以莫名其妙的理由拒絕出版，其中原本已經接受書稿的Allen & Unwin出版社就是突然決定撤稿，出版社總裁對漢密爾頓說：「我們毫不懷疑《無聲的入侵》是一本非常重要的書」，但是擔心「北京可能會對這本書和出版社採取行動」。

漢密爾頓教授事後發表聲明：「我不知道澳洲歷史上曾經有哪個外國勢力阻止過出版一本批評它的書。三個出版商拒絕出版，正是這本書需要出版的原因。」「我很感謝Hardie Grant有勇氣說：『我們不會被欺負得不敢出版這本書。』」

中國不僅威脅書商，澳洲勞工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）就因收受中國富商黃向墨政治獻金「挺中賣澳」被迫辭職。紐西蘭華裔國會議員楊健（Jian Yang）也被揭發隱瞞曾在中國接受軍事情報訓練，並任教於中國軍方培訓情報員院校的經歷。漢密爾頓也曾在澳洲議會聽證會上報告：中國學生學者聯誼會（CSSAs）監視全澳十三萬中國留學生的思想和行為，並限制學術自由。(https://cn.nytimes.com/usa/20170505/chinese-students-western-campuses-china-influence/zh-hant/)

紐約時報日前刊出〈對北京不忠，台灣人在澳洲職場受挫〉，報導台灣人在澳洲工作遭中國打壓，澳議員也爆料：台澳原可簽署FTA，也因中國施壓而停擺。澳洲正要淪為中國傀儡國？

至於紐西蘭，二○一七年也不平靜。先是國會議員楊健的中共軍方背景，擔任中共間諜，隨後是一份披露中共深度滲透紐西蘭、控制華人社區的研究報告，驚動紐西蘭全國。

中國「無聲的入侵」澳、紐，台灣人還能不警醒嗎？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）