自由廣場》貪小便宜吃大虧

◎ 許又方

中國祭出「惠台三十一項措施」，引發國內輿論熱議。很多人擔憂這將加速本土人才外流及產業「登陸」；也有學者警告，這種手段其實宛如只提供「醬油」，但要你自己帶「雞」去煮，而且煮熟了也只能在當地吃，根本不可能帶回台灣。在此筆者僅提供一個實例，讓心動於中共「蜜糖」的青年與業者在行動前好好考慮一番。

筆者有位朋友，多年前結束台灣的工廠，遠赴中國投資，就是受到許多優惠條件的吸引，諸如土地、營業稅及相關建廠申辦程序等，都得到當地政府相當慷慨的禮遇。一開始幾年，他的公司運作順利，的確賺了些錢，也因此擴大規模，招募更多員工。沒想到等他擴了廠，資金投入更多後，彼間官員對他的刁難逐漸加重，一下子說他環保沒有做好，一下子又說安檢不合格，甚至每隔一小段時間就去對他的公司做勞動檢查，弄得他疲於奔命，幾乎要放棄在中國的事業。

這種「前恭而後倨」的態度，分明就是中共慣用的請君入甕的伎倆，等你根基扎下了、走不掉了，就開始把你原先獲得的好處、甚至是老本一點一滴挖走。別忘了，中國是一個「人治」社會，法律可以隨時因人而有不同的標準，根本毫無保障可言。憲法都可以因為某人的意志而任意修改了，一般百姓的身家財產，又豈能保證永久不受干擾？一如筆者朋友般，一開始給你小惠，嚐點甜頭，但誰能包你未來平靜無波、一帆風順？等你驚覺上當時，恐怕一切為時已晚矣！

（作者為東華大學教授）