自由廣場》誰留的血債？

◎ 施明雄

蔡英文政府贏得政權，依照競選諾言大行政治改革；成立黨產會幫馬英九兌現黨產歸零的弘願。也推動轉型正義，替數萬名遭受獨裁者凌虐迫害殘殺的受害者或其後代，尋找加害者，使生者欣慰，死者瞑目安息。

再者為了避免年輕一代的公教軍人退休人員的年金破產，果剛勇敢地不畏選票的流失，實施年金大改革，這三項革命性的改革，相信有良知有道義的台灣人民都會高舉雙手按讚。

然而卻在軍人年金改革排上立法院要審議時，藍天行動聯盟秘書長不聽警衛的勸阻，自行爬牆不慎摔傷昏迷，同夥們又阻撓急救的救護車迅速救人，近日傷者不幸仙逝安息天堂，哀哉。

不過反對年金改革者，把亡者死因歸罪於執政者，促統傾中媚共朝拜即將坐上帝位的習皇帝的王某人，更將斗大的「血債血還」PO上網，向蔡政府宣戰！向台灣人民宣戰！在民主自由崇尚人權的國土上，還存著血債血還的仇恨，令人不寒而慄。

難怪，一九九六年台灣第一次民選總統，筆者回台助選彭明敏教授前輩，有天和難友坐計程車，因知道台北國民黨爪牙線民多，不敢言明去競選黨部，僅告知什麼路的交叉路口，豈知在半路上我不小心說出在海外曾和彭教授見過面的事，那運將眼明耳聰，竟然在車流不斷的公路上急煞車，怒氣沖天喊叫：我不載台獨份子！拿一百元車錢，馬上給我下車！告訴你們我是新黨的！那時我就深覺不妙，如果台灣被那個黨取得政權，台灣人民還能自由自在安穩過日？

時代已進入二十一世紀十八年，眾多的專制獨裁國家崩潰獨立自主，血腥的殺戮贏不得人民擁戴，倘若要血債血還，告訴王某人們，應該找雙手沾滿血腥的蔣家父子以及他們的特務劊子手們！

一九五○年代獨裁的蔣家軍法處一審就處決了嫌疑犯，一被點名出庭沒有再回牢房的，那就是被叛亂被共匪了，草菅人命蹂躪蒼生，怪不得歷史上留下蔣介石是世界上第四殺人魔，排在史達林、毛澤東、希特勒之後，但他也殘殺一千萬人以上，他殺死的中國人或是轉進台灣後被稱為外省人，你們這些心懷中國時時自稱中國人的尊貴者，難道忘記替死去的同胞討個「血債血還」？

一九六二至六三年間，我在青島東路三號軍法處等待審判，那段時間大約有二十多位被槍決，其中除陳智雄先生、宋景松先生是台灣人外，都是從中國逃難來台、你們的同胞，他們無辜慘死的罪嫌比你們現今的投共輕多了，那些血債你們曾替他們追討？

（作者為政治受難者）