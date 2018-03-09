自由廣場》習近平面臨查維茲陷阱

◎ 楊宗新

中國第十三屆全國人民代表大會日前開議，其中最受外界矚目的，莫過於將在十一日表決的「取消國家主席任期限制」議案。

歷史上，政治人物透過合法途徑上台後，更進一步循體制內手段尋求延長任期的案例，並不罕見。一八四八年，拿破崙三世當選法蘭西第二共和首任總統，三年後透過公投稱帝，法國走向第二帝國，直到一八七○年普法戰爭戰敗後退位；一九三三年，德國納粹黨成為議會多數黨，興登堡總統任命黨魁希特勒為總理，隔年希特勒透過公投，成為第三帝國首任元首。

近年的案例，則首推俄羅斯總統普廷。二○○○年，普廷從葉爾欽手中接下百廢待舉的俄羅斯，八年任滿卸任後，竟轉任總理，二○一二年再度參選總統，順利當選後執政迄今；而中美洲的委內瑞拉，在一九九九年查維茲當選總統後，力行社會改革，儘管在執政中不時有反對勢力挑戰，卻總能化險為夷，更在二○○九年修憲取消總統任期限制。

查維茲曾在受訪時表示，內閣制國家的政府領導並沒有任期限制，像是柴契爾夫人就當了二十一年的英國首相，憑什麼委內瑞拉不能比照？一時倒也說得令人無從辯駁。但他沒有說出的真相是，內閣制之下沒有任期限制的前提，建立在首相必須掌握議會多數的基礎上。正是因為這項制衡機制，人民才放心把權力交給首相。總統制或其他集權政體，則顯然欠缺這層制度設計。

當前的習近平，數年前的查維茲，有著許多相似之處：相當敬仰毛澤東；上任後，均不斷面臨國內質疑，結果卻是更加鞏固領導權力；皆能在國內帶動經濟成長、在國際上擴大影響力；都試圖透過修憲取消任期限制。然而，查維茲最後的下場是，為了回應民眾期待，被迫做出超乎國家能力所及的政策，使得委內瑞拉在其癌逝後，迅速走向破產。

其實不僅是查維茲，當年拿破崙三世捲入普法戰爭、希特勒發動二戰、普廷在冷戰後重新發展核武，都是這類魅力型領袖，為了滿足國內訴求的結果。中國國家主席的任期一旦取消，習近平將集大權於一身，也勢必得更加追求表現，難保不會落入「查維茲陷阱」。

（作者為公務員）