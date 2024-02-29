社論》二十一世紀重開機

烏俄戰爭疲乏地進入第三年，目前似乎還看不到盡頭。解決方案留待川普的二十四小時，很多人擔心會觸發更多災難。中國前駐美國大使崔天凱稱，中國不會掉入別人設下的「台海戰爭陷阱」。諷刺的是，國際普遍認為，習近平與普廷站在同一邊，而烏俄戰爭的不同結局，會對中國的印太企圖傳達不同的啟示錄。

從烏克蘭戰場回顧，五年來的國際情勢，至少有三個日期所象徵的因素，改變了人們對這個世紀的預期。一是，二○一七，十二月十八日，川普發表上任後首次國家安全戰略報告，強調經濟安全就是國家安全，將尋求公平、互惠的貿易關係。他並點名中、俄是美國的「戰略競爭對手」。二○一八，美國對中國展開貿易戰。從川普到拜登，貿易戰逐漸升級到科技戰。川普對中的單打獨鬥，也擴大為拜登的結盟抗中。美中大國關係，打破尼克森主義的典範，聯中制蘇轉向中俄合作。尼克森主義的總設計師，季辛吉去年底以百歲高齡辭世，宛如他所形塑的時代遲來的下課鐘。

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二是，二○一九，十二月三十一日，台灣電郵通報WHO聯繫窗口，研判中國的病例有「人傳人」的可能。可惜，世衛秘書處、北京當局都消極以待。結果，台灣由於機警採取預防措施，成為後來世紀公衛災難的世外桃源，而全球的生命健康、生產供應陷入混亂。川普連任失敗，與因應失策不無關係。習近平則趁西方自顧不暇，二○二○，六月三十日，通過香港國安法，且當日立即實施，粉碎中英聯合聲明及香港民主火種，並向西方發出總路線文革化的訊號。在此之前，相對於川普重啟戰略競爭，二○一八，三月十一日，中國刪除「國家主席連任不得超過兩屆」憲法條文，為習近平終身掌權鋪路。接著，二○二二，十月二十二日，中共二十大閉幕，習近平邁向第三任，胡錦濤遭架離會場，政治局清一色國王人馬。但，唯我獨尊也帶來了偉大的錯誤，疑似源自武漢的新冠疫情蔓延全球，中國本身的清零政策也重創經濟。白紙運動一年後，二○二二年底，北京結束清零政策，但經濟重新啟動欲振乏力。社會穩定、國家安全優先，又加重經濟失落、外資撤離，內部矛盾發酵。

三是，二○二二，二月二十四日，俄羅斯入侵烏克蘭。先前，二月四日，北京冬奧開幕式，普廷應習近平之邀成為貴賓，雙方發表聯合聲明，「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。對烏克蘭的「特別軍事行動」，普廷原想閃電戰便可大功告成，烏克蘭人會以鮮花歡迎俄羅斯坦克。然而，超過兩年的戰爭，反映出俄羅斯的帝國夕照，淪為中國操弄大國政治的棋子。而西方（尤其北約），在俄羅斯威脅下，危機感十足地支援烏克蘭。烏俄戰爭，提醒西方另一風險區，紛紛表達關切台海和平穩定。戰爭變成持久戰，西方聯合陣線的對面，中俄伊朝的專制軸心也在行動。二○二三，十月七日，哈瑪斯突襲以色列，拉開另一個戰場。烏克蘭，以色列，台灣，歐洲對烏克蘭的支持較堅定，美國則對支持以色列、台灣較有共識。地緣政治的緊張，也令東北亞的日、韓暫時放下歷史宿怨，並同時關注台海安全。菲律賓則重新引美抗中維護二○一六通過的南海仲裁，且准許美軍增設的部份基地鄰近台灣。除了在東海、台海、南海滋事尋釁，中國也致力經營南太平洋島國，瞄準美軍基地的動機不言可喻。

過去的什麼事件，對未來最有主導影響，往往要事過境遷才能理解。如果用比較大膽的想像，未來的人回頭遙望會發現，二十一世紀在二○一八換了軌道。冷戰結束後，一九九二，福山出版「歷史終結與最後之人」，視自由民主為人類政治與意識形態發展的終結。二○○五，佛里曼出版「世界是平的」，描述全球化時代的自由貿易之勢不可擋。一如後續發展，理想的期待很快就被澆了冷水。美中所代表的兩種集團，是不是正在建構「新冷戰」？二○二二年底，張忠謀在台積電亞利桑那州廠舉辦的移機典禮說：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死。」「新冷戰」，「全球化已死」，這些關鍵詞，可能還需要時間來印證。不過，它們至少標誌，一九九○以來的世界，已經充滿致命挑戰。氣候、糧食、疫情、毒品與水等問題，增加了解決的難度，形成國際與各別國家的壓力測試。落實到個人，亦復如此。二十一世紀重開機，驚濤拍岸，沒有國家是局外人，大家必須硬著頭皮應戰。

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