自由廣場》達賴 寇謐將 封建中國

◎ 邱延譽

習近平為一己籌謀終身皇位的消息，引爆全球輿論。令人想起上個世紀的中國，舉著共產國際「新文明」大旗，恣肆摧毀「封建社會」的往事，簡直昨是打臉今非！

中共常以「改革」藉口，滅絕非我族類，當政教合一的西藏被貼上「封建社會」，而達賴喇嘛又是政教兩界的共同領袖時，中共認為，要滅絕西藏必先擒住達賴喇嘛！

一九九五年，達賴在印度流亡期間，北京想利用班禪喇嘛十一世轉世來宰制達賴的權位，被達賴喇嘛遠遠地反將一軍。為了防範中共再以「轉世繼承」干預西藏前途，也為了斷除中共在他死後影響藏獨運動的路線，達賴在二○一一年三月，索性退出政治領袖的地位，終結了西藏四百年來的政教合一制度。同年九月，並發表停止轉世公開聲明。

達賴此舉贏得舉世讚譽，北京當局遂以「欺騙國際」、「想垂簾聽政」極力醜化。此間，達賴以公開宣示的方式退位，並且在規章制度的改革與實際權力的運作上，具體落實達蘭薩拉流亡政府的民主化。若說他還有政治影響力，那是來自他生平的人格恆溫，而非政治野心。「為而不有」的境界，絕非屠殺六四學子的鄧小平、修憲稱帝的習近平所能理解。在這地球上，啥國家才真叫「封建」，不言可喻，中國以共產主義建立的極權政制，難道不是另一種涵義的政教合一？

西藏自從一九五九年三月十日抗暴起義以來，噩運未盡，猶如台灣一九四七年以來的二二八冤辱，至今無解。而台灣剛脫離國黨威權，又植入中共統戰。外籍記者寇謐將（Jean-Michel Cole）在二○一四年參加「自由西藏遊行」行經一○一大樓時，曾經遭受台北市警局有別於對五星旗群眾禮遇的驅趕。他感嘆中共在台灣竟有「治外法權」。及至蔡、柯當家，依舊發生「中華台北」世大運，憲警針對台派人士的毀旗擄人事件。今年的圖博紀念日忽焉將至，遊行難免，大家可把弦給繃緊嘍！

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）