自由廣場》中國青年之我反對

◎ 木下實

世界竟然有如此奇事！趙莊(https://cn.nytimes.com/china/20160105/c05chinazhao/zh-hant/)流氓頭子維尼熊平常無惡不做，眾人忌憚其護院眾多，敢怒不言。再者趙莊有個規矩：「莊主幾年換人當，名義還是莊民選出來。」莊民多忠厚老實，覺得人再混帳畜牲，忍幾年說不定就換一個小書生，還算有個指望吧，一直隱忍至今。但維尼熊這不是人的老狗，為了自己的變態慾望，想要恢復他老太爺時候的制度，永遠統治下去。

本來這種事在趙莊已經不算什麼大事了，大家早就習慣他們趙家人自己小圈子做決定，反正大家也無以改變趙莊的任何事情。

卻不知道維尼熊是覺醒了什麼性癖？非要塑造出萬民擁戴的情況！欺男霸女大家忍了！現在是跑到人家身上撒野，再找了一群奴才圍觀，非要你誇誇維尼熊的○○多大，好像是○○上癮似的，希望他老人家永遠這麼下去。

大家為了苟活下去，丟臉的事可以藏到心裡去，沒人知道領點賞錢就算了。然而現在世道變了，做維尼熊的ＲＢＱ（○○○的漢拼）卻被宣揚出去，還要大家以此為榮。如此不知羞恥，教人如何容忍下去。

好一股濃濃的封建味道，但是這就是中國的事情。我是一個小設備工程師，我對中國的政治失望了很久了，我早就習慣了自己的無能了，我知道我沒法改變任何事情。本來我的心早就死掉了，然而如此荒唐之事，羞恥之感從我的後背一下子竄出，已經是一團灰燼的我一下子醒來了。我今天就要當個人樣，說點人話。

我反對習近平修改憲法尋求連任，我反對共產黨的一黨專政，我反對共產黨的操縱選舉制，我反對共產黨的言論審查，我反對共產黨的一套人馬兩塊牌子，我反對共產黨的「領導一切」，我反對，我反對，我反對！

另外我恭祝習近平和共產黨的一票走狗早日在地獄和馬克思、毛澤東、史達林團圓。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人，文中○○為粗口，作者同意馬賽克）