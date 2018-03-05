自由廣場》豈為台大奉一人

◎ 余杰

台大校長爭議，多僵持一天，台大的聲譽就多受損一天。這是愛台大和關心學術自由的民眾不願看到的情形。

北京紫禁城養心殿養心殿西暖閣有一副雍正皇帝親筆題寫的對聯：「唯以一人治天下；豈為天下奉一人。」皇帝君臨天下的氣派自不待言，不過，即便是「君要臣死臣不得不死」的皇帝，也要裝模作樣地表示「不能讓天下老百姓都來奉養我一人」。那麼，若將「天下」改為「台大」，就是對已經失去公信力的候任校長管中閔的最佳忠告：「豈為台大奉一人。」切勿以犧牲台大的聲譽爲代價，來換取個人「今生的驕傲」。

台灣的評論人多以在地視角來評論此事。但是，自從一大群所謂「捍衛大學獨立」的「老藍男」上凱道「挺管」之後，事情就變得越發蹊蹺了。管中閔不願「退一步海闊天高」，或許不僅僅是他個人的名利之心使然，而是他代表著一股將黑手伸向學術界和教育界的幽暗勢力。這股勢力要控制台大這所台灣最高學府，所謂「射人先射馬，擒賊先擒王」，若控制了具有標誌性的台大，再蠶食其他大學，並鞏固他們原本就在教育界無處不在的力量，不就易如反掌了嗎？

這是一盤好大的棋。這盤棋局不僅僅在台灣上演，也絕非一群失魂落魄的國民黨遺老遺少可以操控。這盤棋局還與香港和澳門有關，真正的操盤手是北京當局。

就在最近一段時間，香港的最高學府香港大學和澳門的最高學府的校長雙雙換人。新校長脫穎而出，表面上是按照遴選程序一步一步地走過來。然而，耐人尋味的是，候選人都只是獨一無二的，也就是非競爭性的。

香港大學的新校長是美籍中國人張翔。張翔雖早已加入美國籍、在美國居住多年、任教於美國多所著名大學，但他主張擴展與中國院校和官方合作的言論，引來港人憂慮，他對港大是否容忍師生在校內探討「香港獨立」議題也不置可否，可見他對院校自主、學術自由並不上心。很多美籍中國人，雖然在入籍美國時宣誓效忠美國，但內心深處究竟是效忠於美國還是效忠於中國，不得而知。難怪美國聯邦調查局局長在國會聽證會上直言，在美國的中國人社群對美國的忠誠度值得懷疑。

澳門大學的新校長則是前浙江大學副校長宋永華。澳大的新聞稿刻意隱瞞了宋永華的中共黨員和浙江大學黨委常委的身份，以及宋曾任中央組織部人才工作局副局長兼海外高層次人才引進工作（千人計劃）專項辦公室主任的這一段履歷。

中共在香港大學和澳門大學連下兩城，接著要赤化台大，亦在情理之中。台灣民眾不可掉以輕心。（作者為中國流亡作家）