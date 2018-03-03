自由廣場》八百壯士為錢出生入死？

◎ 施明雄

新春初一，照往常打電話向親友拜年，聽表弟力雄說他小弟、七十二歲的同平，中風躺在屏東龍泉榮民醫院插管維生好幾個月了。同平不及二十歲就志願提前入營從軍，而且為了升士官甘願接受陸戰隊最嚴格的蛙人訓練，多次派遣到金馬前線保家衛國防禦中共犯台，服役十年後領到近十萬元全退俸，進到一家計程車公司當司機也娶了太太瑪莎，但同平嫌司機收入少，就以全部退休俸貸款買部計程車專載高雄到台北的長途旅客。他買車時正逢過年，收入盈利正如預期，然而年初五那天正好有許多人想返回上班地，疲累的身體卻在中途出車禍了；雙腿骨折、肋骨也斷裂兩根，重傷昏迷兩天，幸好他姊是三總的護理長，拜託同院醫師盡力救回他一命，休養好久才能靠打工過活。

後來因為許多先前領過微薄退休金老兵的申訴陳情，立法院經過好久的討論，才通過凡志願役當過幾年士官兵的退休兵員，每月可領一萬四千多元生活撫卹金，筆者有好幾位白色恐怖受難當過兵的難友，多年來就依靠這筆錢在台灣心安理得生活，同平小弟也是靠這筆錢和瑪莎的三千多元老人年金過活。

這次同平中風，台灣雖說有健保支付，可是有些醫生還是會在病患家屬的求好情況下開出昂貴的自付藥劑，瑪莎弟媳就花光他們多年來的十幾萬儲蓄錢，最後被送到榮民醫院，力雄表弟說每次去看他小弟，插著鼻咽管、全身近乎癱瘓的同平，瞪著眼望著他唉唉喔喔說不清楚，後來家人結論是同平生存意志強，而年老的瑪莎每天照顧著同平，簡直就是在守護那一萬四千多元的撫卹金，萬一人不在了，那筆錢也沒了。

這真實的故事寫得有點長，但要反映表白的是多少台灣人年輕時從軍保家衛護台灣，付出的青春心血甚至寶貴生命，絕對不少於那些佔高位、僅出口令的將校軍官，沒有台灣數百萬義務和志願兵士接連地保衛台澎金馬，你們那些高官還能在安全地帶吃香喝辣？

前幾天立法院新會期剛要開會，那批為錢拚生命的八百壯士，不顧多數台灣人民的反感，也不覺自己行為的惹怨，你們的樓板價都已超越公教人員六、七千元，尚不知足，竟然違犯法紀侵入政府公署，這行為如在美國、加拿大早就被警察警棍伺候或逮送拘留，而不是讓現代八百壯士的精神，停留在為錢出生入死爬樓自殘的難堪境遇。

（作者為政治受難者）