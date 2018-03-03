自由廣場》38990還嫌少

◎ 王伯仁

延宕已久的軍人年改方案，原本春節過後由行政院送立法院審議，但不意外的，所謂「八百壯士」等反軍改團體，又糾眾硬闖立法院，所謂「藍天行動聯盟」秘書長的退伍上校繆德生，還爬上立法院三樓外牆，不慎失足跌落造成重傷，更有同儕阻擋救護車進入急救⋯。

對此一不幸事件，最令人感到驚愕的是中國國民黨主席吳敦義的反應，說「民進黨政府要負完全責任」，另方面，這些反軍改成員，宣布成立「軍政府」，要將「偽政府」推翻。稍早，剛由國安會秘書長轉任的新國防部長嚴德發，居然說這些陳抗事件已是「國安危機」，而新任退輔會主委邱國正，也趁機代表反映說軍人年金三八九九○元「太低」，政府一定要和袍澤再「溝通」。

唉呀我的天，實在令人難以相信上述言行，是發自國民黨主席和兩個上將，及其扈從。吳敦義把繆案完全推給執政黨政府要負全責，完全是一副「無賴」行徑，是誰逼他去爬牆的，或者是誰把他拉跌下來的？高階退伍軍官的自發性行為，出了差錯，卻要政府負責。吳主席啊！說個道理來聽聽，不要只會噴墨汁。

而嚴德發當過參謀總長，剛從國安會秘書長轉任國防部長，什麼大場面沒看過，看到上百個陳抗退伍軍人，製造騷亂，不但無作為，反而無限上綱說是「國安危機」，是要拿錢來化解就是了，這樣的國防部長能指揮三軍保衛台灣嗎？而邱國正，明知年金小組所提三八九九○元的樓地板，外界和立法委員中，有不小的反對聲音，居然還說「太少」，那不是「漫天要價，就地還錢」嗎？而他還強調要再「溝通」，說得好聽，套句段宜康立委所說：讓了多少次還是不滿足，溝通有用嗎？還有，「軍政府」是什麼碗糕？

夠了，政府再不制止這些小丑鬧劇，只會讓人看破手腳，「軟土深掘」之餘，大家有樣學樣，小英政府不跛腳也難。

（作者為資深新聞工作者）