自由廣場》文明落差 統一不再是選項

◎ 黃帝穎

中國擬修改憲法，讓中國國家主席習近平在兩任期滿後，得以繼續連任，遭譏「習皇帝」。對比兩百多年前美國總統華盛頓樹立連任一次的民主典範，中國落後的人治文化，難獲世界認同。

一七九三年，被譽為美國國父的喬治華盛頓受推選為第二任總統，在華盛頓兩屆總統任滿之際，美國人民仍高度支持華盛頓繼續連任，但華盛頓婉拒後說：「我走在尚未踏實的土地上，我的所作所為將可能成為以後歷屆總統的先例」，更直言「你們再繼續選我做總統，美國就沒有真正的民主制度」，從此華盛頓創設美國總統連任不超過兩屆的不成文慣例，為民主世界樹立典範。

以兩百年前華盛頓樹立的民主典範，對比中國擬修憲廢除連任限制的習近平，可知兩國文明的高低落差。而台灣繼受民主的普世價值，「習皇帝」勢必使得「統一」不再是台灣人民的選項！

台灣曾發生國大代表修憲「延長國代任期」，但「任期有限」是民主常識，人民透過投票與公職訂立「任期契約」，更是不可片面延長的國民主權價值，因此大法官釋字第四九九號解釋宣告國代的修憲「違憲」，牴觸「自由民主憲政秩序」而無效。

簡單來說，類似中國讓習近平「無限任期」的修憲，不只美國等民主國家無法認同，若發生在民主台灣，更將被宣告違憲無效。以習近平對比華盛頓，即凸顯人治中國與美國、台灣等全球民主國家的文明落差。

（作者為律師，永社副理事長）