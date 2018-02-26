自由廣場》228，柯文哲不喜歡…

◎ 陳財能

姚文智前日指出，柯文哲在二二八紀念日該做的都沒做。柯以「兩個不太喜歡」公開回應：一是，二二八是紀念活動，不要有太多政治意涵的活動，他不太喜歡；二是，該紀念的，該怎麼做就怎麼做，但不要做意識形態的操弄，或者政治的運用，他個人不喜歡。

問題是，因為柯文哲的不太喜歡，難道所有二二八受難家屬都要接受嗎？追究二二八真相不應是政治活動嗎？追究蔣家政權的責任，就是意識形態嗎？

其實，從柯文哲四年來相關的言行來爬梳，在其「兩個不太喜歡」背底，便發現柯一直藉二二八事件操弄著「兩種矛盾」，以攫取政治聲望與利益。一是，柯初現台灣政壇時，藉其祖父在二二八事件時代的不幸遭遇及其父親的眼淚，連結民進黨、區隔國民黨；二是，將二二八事件及追究轉型正義的訴求與行動，定位為「藍綠惡鬥」及「繼續分裂國家的意識形態」。

四年前的二二八，對於柯文哲要「原諒敵人、淡化傷痛」、「不一定要去追究誰是元凶」的談話，身為家屬的二二八事件紀念基金會前執行長楊振隆曾表示，家屬都無法接受柯文哲這種說法，他們為二二八打拚數十年要求追查真相，包括追究誰該負責，柯文哲這樣說，對二二八家屬是很大的傷害，這是將其他家屬置於何地？難道我們是瘋子？

四年前，柯文哲吹捧「蔣經國晚年功大於過、是時代的政治典範」，臺灣守護民主平台、台灣人權促進會、台灣民間真相與和解促進會等公民團體發表聯合聲明，批評柯文哲「對歷史無知、對威權無感」，要求柯收回「反民主」發言並公開道歉。四年來，柯不僅沒有道歉，更公開反對清除蔣介石銅像，更過分的是，在立法院通過「促進轉型正義條例」時，竟以「不要搞成變成勝利者的正義」譏諷。請問柯文哲，被蔣介石父子殘殺的台灣人是勝利者嗎？追究二二八真相的家屬及所有反威權的台灣人是勝利者嗎？

柯文哲上任市長以來，推動轉型正義一事無成，卻反指「二二八」是意識形態、是藍綠惡鬥，以及堅定呼應中國習近平「兩岸一家親」等政治投機行為，台灣人遲早總會看破的。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）