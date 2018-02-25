自由廣場》抵抗遺忘 尋找加害者

◎ 徐祥弼

二○一七年，適逢二二八事件七十週年，二二八頓時獲得許多版面及人們的關注。民間的記憶活動風起雲湧，有繼承一九八七年鄭南榕平反運動精神的、延續解嚴初期黨外人士受苦及被壓迫姿態的，有以更多元的角度來檢視這段歷史，從戰後國際情勢切入的、檢討國民黨應付責任的。受害者家屬與學者們共同構築出一副深刻的二二八面孔，那是迥異於官方版本的說詞。

時至今日，我們對戰後初期常民的生活樣貌已經有了基本認知。在推敲出二二八事件爆發是因為民眾對政府的諸多不滿之後，是否可以開始對事件本身有更進一步的思考？為什麼我們印象裡的二二八始終只有受害者？為什麼在這個事件中有人受害，然而我們卻找不到任何加害者？誰陷害？誰抓人？誰刑求？誰判罪？誰處刑？這些匿名的「誰」自成一個隱藏的體系，那是軍人、警察、特務以及線民、告密者們建立起的世界，是常民始終難以其門而入的秘密現場。

從記得受害者開始，我們必須更積極地、更進一步的去發現加害者。那不是撕裂社會，而是療傷的過程，讓這個社會可以記得它所犯下的錯誤，並時時警惕。促進轉型正義條例已在立法院通過，而其中的檔案法便是開放政府過去龐大的文件與機密檔案，這之中必然有許多不可告人的骯髒事蹟，以及執行者的身分。隨著這眾多的證據出土、官方檔案解密，相信也是對於威權時期人權侵害事件的一大發現——不僅是發現沉默的受害者，同時也是發現隱藏的加害者。

二二八作為臺灣當代歷史上最慘烈的傷痛、戰後政權轉變之際的第一個大型衝突，理解這個事件除了是抵抗威權之外，一定程度也是對於臺灣混亂的國族認同的解碼。而共生音樂節在這之中所做的，不外乎如此：抵抗遺忘。

二月二十八日將屆，竭誠歡迎各位前來凱道參加共生音樂節，認識更多關於這片土地的故事。今年，我們更歡迎各位在七十週年之後與我們一同尋找加害者，讓這一切不再「查無此人」。

（作者為政治大學學生、第六屆共生音樂節總召）