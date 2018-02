自由廣場》電子煙、菸草與戒菸

◎ 王郁揚

二○一五至二○一六年,日本菸草商「傑太日煙」於台南設立菸廠一事鬧得全台沸沸揚揚,從董氏基金會、台灣醫界菸害防制聯盟到中國國民黨都呼籲當時擔任台南市長的賴清德院長,應對台南設立菸廠一事表達拒絕的態度,但很遺憾,最終「傑太日煙」的菸廠仍在台南落腳,這結果與賴院長當年「為了健康,總統可以不做」的豪語相較之下,顯得格外諷刺。

「電子煙產業的發展對傳統菸草商造成巨大威脅」,這是國際認知的事實,因此萬寶路香菸製造商,四大跨國菸草巨頭之一,瑞士商菲利普莫里斯 (PMI)在二○一八年一月二日於英國媒體買下全版廣告,大標寫著「我們的新年新希望:我們正在嘗試放棄香菸(Our New Year’s Resolution: we’re trying to give up cigarettes)」,並在內文寫道:「我們的志向是在英國停售香菸,這不是件容易的事情,但我們已經下定決心將我們的願景轉化成現實(Our ambition is to stop selling cigarettes in the UK. It won’t be easy but we are determined to turn our vision into reality)。」

為什麼PMI選擇英國作為停售香菸的第一站?各界眾說紛紜,我的解讀是:二○一五年,英國政府由當時首相卡麥隆結合公共衛生局(PHE)和國民健康署(NHS)全力推動吸菸者轉換使用電子煙的國家政策,經過近三年努力,英國政府在二○一八年二月六日公佈成果:成功將英國三成(三百萬人)吸菸民眾轉換使用電子煙,其中有一百五十萬人完全戒除香菸,報告中也特別指出「利用電子煙結合當地戒菸服務的吸菸者有最高的戒菸成功率」、「英國現在是歐洲吸菸率第二低的國家」、「未來會加強電子煙在英國的推動,建議醫生可以開立電子煙處方」,在英國政府如此積極推動電子煙政策的趨勢下,傳統菸草商在英國的生存壓力自然不言而喻。

那麼台灣呢?我常聽到台灣官員說:「每個國家的國情不同」,但菸害防制議題不該有國情問題,到底什麼是台灣國情?台灣健保制度依賴菸稅、台灣長照制度依賴菸稅,台灣政府一邊喊著鼓勵人民戒菸,另一邊卻表示只要菸稅恢復正常,長照的菸稅稅收就不會有問題。賴清德院長,這種犧牲台灣民眾健康,換取菸稅的台灣國情,身為曾經是醫生的您,會怎麼看待台灣這種荒謬的電子煙政策呢?

(作者為台灣電子煙產業發展協會秘書長)