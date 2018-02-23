社論》台灣的經濟之盾

狗年開紅盤，股匯市果然有亮眼表現，似為今年險峻財經情勢的舒緩帶來佳兆。小英上台以來，結構改革大抵建構完成，而反改革與統派勢力集結對抗改革漸成強弩之末。總的來說，執政依舊蹣跚，但隨著新階段的開啟，正向能量慢慢凌駕負面，烏雲漸散，小英團隊只要具有堅強戰鬥力，方向明確，未來的任期將可交出豐碩成果。

一年多以來的改革雖然未必能滿足各方人士的期待，是非功過有待公論，但基本上對台灣進步構成的拉扯力量已漸消退，今年應可定調為拚經濟年，全心全意拉抬經濟，讓人民有感，才是政府施政之主軸。最近行政院一再端出拚經濟方案，對新創產業的培植用力尤深，值得肯定；而不論國內外大環境，都是正向多於負面，國際經貿與經濟成長預期樂觀，變數在於美國等各大央行的縮減資產負債表與升息，以及各國競相以減稅拚經濟，導致國際資金縮收與回流，是否衝擊新興市場；而這股從金融海嘯以來釋出的龐大資金，乃是讓全球經濟走出加護病房，乃至康復出院的主因。

如今全球資金的縮收與各國的減稅，創新產業大競逐局面開展，換言之，資金成本必然升高，再無免費午餐可吃，而各國搶人搶錢搶技術等，將如殺戮戰場，成敗之考驗，堪稱極其激烈殘酷，台灣若在此波新趨勢上落後、脫隊，後果不堪設想。不但導致經濟一蹶不振，政治主權將受到更嚴重的威脅。幸運的是，此類衝擊皆可預期，並非突如其來的黑天鵝，政府與企業已有充裕時間因應，不致喪失先機，坐困愁城。

拚經濟的重中之重，在於能否搭上新創產業的大潮，一旦成功，當可為這幾十年來產業出走潮造成的所得停滯帶來新的成長動力，翻轉向下滑落的趨勢。這波新產業發展等於是一場全新的革命，主要為人工智慧、自動化、自駕車、物聯網、電商、社群網站、大數據、無人商店等，欲以最先端科技與生產力提升徹底改變人類的生活方式與型態。這波產業革命以科技數據與人工智慧為核心，市場與人口紅利不再具有絕對優勢，人力素質佳，教育程度高的小國，如台灣者若能搭上風潮， 將可超脫被邊緣化的危機。換言之，能否抓住新創產業的潮流，將是台灣再起的關鍵。這部分恰巧也是小英政府執政以來念茲在茲的目標，即全力扶植「五加二」創新產業。不過，除非像中國那種既擁有資源，又有絕對支配權的威權政體，否則政府不宜扮演領頭羊的角色，小英政府的首要之務即在改善投資環境，吸引內外資的直接投資，才是新創產業能否成功的關鍵。

其實，台灣要完成拚經濟目標，存在著內外的大挑戰。內在問題則是多年以來投資與消費陷於低潮，無論消費者、投資者都對未來缺乏信心，以致企業外移，使經濟失去強勁動能，導致消費與投資萎縮的惡性循環。台灣與中國同樣擁有數十年的高速經濟成長，差別在於台灣缺乏龐大內需市場，因此經濟命脈與進出口高度關連，一旦企業大量外移中國，外銷訂單海外生產比逾五成時，台灣與中國便形成核心與邊陲的關係，導致小英上台後，處處受制於中國的威脅。而中國更肆無忌憚的以經濟為籌碼，強力施壓台灣接受投降式的九二共識，並且片面實施對台極度不友善的政策作為，如減少中國觀光客來台、戰機、軍艦繞台例行化、強力阻撓台灣國際參與、逕行啟用M503航線，完全一意孤行，我行我素，甚至連濟助震災都直接與藍營、災民接觸，罔顧台灣主權獨立的事實。

因此，台灣新的挑戰首在於經濟，此又與經濟能否擺脫對中國的依賴息息相關。可以說，狗年甚至未來數年，台灣發展的最大變數，應是中國對台的威脅與打壓。其中最凶險者莫過於當前中國領導人為了塑造個人權威，若誤判形勢，將任內併吞台灣當成個人的歷史定位，以致兩岸對立持續，毫無對話空間，最後陷兩岸人民於戰火的劫難之中。而台灣生存之道，仍是推動經貿多元化，建立本土的完整產業供應鏈，與全球先驅產業緊密連結，那才是台灣繼「矽盾」之後，最強大的自我防衛之盾。