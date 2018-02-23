自由廣場》主教任命離中梵建交還遠

◎ 林立

近日，由於中梵有可能在「主教任命」問題上相互讓步，統派媒體見獵心喜、為了打擊蔡政府而大肆讕言：「下一步馬上建交」！

中梵建交之障礙，絕對不止「主教任命」這一層面而已。中共恐懼西方文明始終如一，近來更至草木皆兵般之緊張；其建政之後，對西方宗教訂立「自治、自傳、自養」之「三自原則」，切斷各基督宗教與外國的關係，並於一九五七年，成立「中國天主教愛國教會」；而忠於羅馬者則轉入地下，備受迫害。

中國與教廷若建交，中共當然喪失打壓「地下教會」的理由，兩個教會將合一；不僅如此，一直苦苦忠於羅馬的「地下教會」將取得優位、而「愛國教會」的神職反而將被視為叛徒而受教友鄙視。建交後，教廷必派遣樞機主教擔任大使、及不少神職駐中，勢必向中國教友傳達教宗的訓諭，這將造成教友人心振奮、心向羅馬、要求教宗訪問中國，並向中國政府要求放棄對教會的管控，中共必定喪失對苦心經營逾一甲子的教會之控制權。又如果教會人數暴增呢？又若中國教友參加要求宗教自由及人權的運動被逮捕而向教廷求援、且教廷聲援呢？如果中共與教廷「對槓」，那麼西方國家一向尊重教廷，中共豈不是得罪了所有的西方國家？其他教派是否也跟著群起要求與外國教會接觸？中共難道要毀棄自己建政以來的宗教管理政策與法制？試想這可能嗎？中共與梵蒂岡建交，無異是拿石頭砸自己的腳、將自己推入不可預測的風險之中！

教廷讓步是因為此舉能讓中國主教們知道，羅馬才是教會的終極領導者。則中共若在主教任命問題上做出讓步，已經給自己帶來了極大的風險；因為當下被中共判斷為「乖乖牌」的主教，如果有一天意外以信仰之名反對中共的措施呢？羅馬勢必介入這位形式上被教宗任命的主教之事。今日，中共只是為了騷擾蔡政府而出此策，根本就不值得，其內部必有猶豫與異議。

中國與梵蒂岡建交，只有等中共從皇帝的寶座跌下來的那一天。

（作者為淡江大學歐洲研究所副教授）