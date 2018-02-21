社論》「幸福共好」翻轉台灣

「紐約時報」報導一個已經受人注意的現象：中國移民的民族主義正在抬頭，不僅北京當局加大對未遵守「一個中國」原則的人士或企業的打壓力道，許多海外華人也在民間擔任北京的側翼，有台灣人在老闆或管理階層為中國人的職場，因表達自己的台灣認同而丟了工作。雖然澳洲公平工作法明文規定，雇主不可因「政治觀點、國家出身或社會門第」歧視一名員工或潛在員工，這正是很多中國老闆正在做的事情。中國標準強壓普世價值，這也不是國際上的新鮮事。

在此之前，中國對台商和台灣藝人，早就採取嚴格的政治正確檢查了。幾年前，國台辦便警告，「絕不允許在中國賺錢卻支持台獨」。其實，台商在中國依法經營，創造就業機會、增加勞工所得、繳交各種稅捐，既是在中國賺錢，也是為中國賺錢。但在中國，政治就是高於經濟。要求以政治忠誠換取經濟利益，手法至今完全沒有改變，甚至有變本加厲之勢。尤其是，有些在台灣違法的台商，在中國以政治效忠加上老實繳稅，換取逍遙法外的人身自由，兩岸共同打擊犯罪的協議形同虛設。

近年來，台灣藝人紛紛前往中國發展，也成為北京政治獵巫的對象。只要被中國網民貼上台獨標籤，表演活動往往就泡湯了，而且被糟蹋的台灣藝人從此被封殺。尤其令人髮指的是，由於逢迎北京政治正確有利可圖，竟有台灣的過氣藝人或小咖藝人，前往中國專門兜售「一中」商品，賣人格不賣演藝，以宣揚台灣屬於中國的論調，博取中國媒體的版面。如此也罷，那樣的少數人還樂於當起內奸，為台灣藝人廣貼台獨標籤不遺餘力，爽了自己，苦了同行。這種事，舉世獨步，堪稱中國特殊國情。

對台商、台灣藝人如此，對國際品牌也開始用同樣的修理方法了。萬豪國際、達美航空、寶格麗、香奈兒等在國籍選擇欄列入台灣，便遭撻伐「一邊賺著中國消費者的錢，一邊傷著中國消費者的心」。北京所謂的一中原則，中國以外的世界都明白，台灣的現狀是主權獨立的國家，北京的主觀願望改變不了這個客觀事實。然而，儘管中國以外的世界都知道，一中原則是沒有穿新衣的國王，但這個奇怪的國家就是要施展銳實力，迫使全世界讚賞他的新衣有多麼華麗。其實，現在的中國消費能力固然提高了，但國內品牌的品質與服務就是比不上國際品牌，一旦為了政治正確封殺國際品牌，受害最大的還是中國人民，尤其是權貴階層，因為他們會變成空有財富卻得不到消費滿足。

隨著中國夢、大國夢的崛起，中國民族主義到達新的歷史高峰。而表面上富強，其內在則焦躁不安。高層的權力鬥爭，社會的貧富擴大，缺乏現代法治，政治高於一切等，除了促使權貴階層把子女、財產送往國外，尤其是美國，現在連中產階級也用腳投票，想盡辦法把子女送往美國，或設法赴美生產取得身分。有中國移民代辦業者分析指出，此一現象源自對生活品質的焦慮、對生命安全的焦慮、對財產安全的焦慮；對大企業家來說，還要加上政治安全的考量。所以說，中國強到底有多強？只有生活在其中的人才了然！

話說回來，不論是金玉其外敗絮其中，還是終有期限的暴發成長，但現階段中國確有一定的銳實力對付台灣。在這樣的現實態勢下，台灣不能過動也不能過卑，必須將中國的明槍暗箭視為常數，來策定國計民生並操作兩岸互動。特別是，就全球化的獲利而言，中國（大國）遠高於台灣（小國），台灣不宜繼續沿用過去的發展模式，把中國視為經濟規模變大的腹地，從而不惜將經濟連結中國，否則，上述發生在澳洲台灣就業者的厄運，就會降臨整個台灣。長期以來，台灣的產業升級一直未見成效，是以小英政府的創新經濟尤其令人期待。新年新氣象，但願政府團隊把經濟數據好轉化為有感政績，讓企業投資與就業所得一一暢旺，以「幸福共好」翻轉台灣。